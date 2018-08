Le pagelle del Perugia - Vido regala il punto nel finale, Han non incide

Risultato finale: Brescia-Perugia 1-1

Gabriel 6 - Sempre tempestivo nelle uscite sia alte che basse. Nulla può sul colpo al volo ad incrociare di Bisoli.

Ngawa 5.5 - Per poco non regala a Tremolada la palla del vantaggio con un passaggio in orizzontale errato. Gara non brillante la sua.

Cremonesi 6.5 - Stringe la marcatura su Ferrari giocando spesso di anticipo senza mai sbagliare un intervento. Pericoloso anche in avanti con un colpo di testa con cui sfiora il pari.

Falasco 6 - Adattato nella posizione di centrale in una retroguardia a tre, disputa un match senza sbavature eccessive.

Mazzocchi 5.5 - Viene cercato spesso quando la squadra deve sviluppare l'azione ma i suoi traversoni non sempre sono precisi (Dal 46' Mustacchio 6 - Gioca molto alto andando spesso al traversone verso il centro dell'area).

Moscati 6 - Fa densità a metà campo e aiuta la squadra quando deve proporre l'azione offensiva. Le sue traiettorie sui calci da fermo sono comunque pericolosi.

Bianco 6 - Si fa apprezzare per alcune chiusure e nelle ripartenze della sua squadra, cala un po' nella seconda frazione di gara. (Dal 79' Kingsley sv).

Verre 6 - Ritorno in biancorosso per l'ex centrocampista della Sampdoria. Partita ordinata ma con pochi acuti.

Felicioli 5.5 - Spara in curva un pallone impennato da Gastaldello e, obiettivamente, non facile da tenere a bada. Perde però Bisoli nell'azione dell'1-0.

Han 5 - Si incaponisce in qualche dribbling di troppo, sbatte spesso sul muro difensivo del Brescia senza mai creare pericoli (Dal 65' Melchiorri 5.5 - Poche giocata degne di nota per l'attaccante del Perugia).

Vido 6.5 - Avrebbe sul suo piede la palla del vantaggio ma impiega troppo tempo nel concludere favorendo la chiusura di Gastaldello. Si procura però il rigore che porta in cascina un buon punto.