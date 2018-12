Le pagelle del Pescara - Antonucci esuberante, Mancuso fatica

Risultato finale: Pescara-Venezia 1-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fiorillo 6.5 - Si fa trovare pronto quando viene chiamato in causa da Vrioni.

Balzano 6.5 - Offende con continuità sulla sua corsia di competenza, è una soluzione sempre valida per lo sviluppo della manovra.

Gravillon 7 - Autorevole la sua prestazione, nonostante la giovane età. Ingaggia un duello interessante con Vrioni.

Scognamiglio 6 - Dialoga bene il con il compagno di reparto e limita al minimo i pericoli dalle parti di Fiorillo.

Del Grosso 6.5 - Funziona a dovere il feeling con i compagni a cui spetta il compito di metterlo in moto.

Machin 6 - Pericoloso in un paio di circostanze dalla distanza. Dal 75’ Melegoni SV.

Brugman 7 - Rompe gli indugi con una bordata che regala i tre punti alla squadra di Pillon.

Memushaj 6 - Puntuale sia in fase di interdizione, sia quando c’è da proporsi per creare superiorità numerica in avanti.

Marras 6.5 - Grazie all’intesa con Balzano riesce a creare diversi pericoli alla retroguardia avversaria. Dal 79’ Ciofani SV.

Mancuso 6 - Intrappolato dai due centrali del Venezia, fa fatica a mettersi al servizio dei compagni questa sera.

Antonucci 7 - Con le sue fiammate mette spesso in difficoltà continuamente la difesa del Venezia. Dall’80’ Kanoute SV.