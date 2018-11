Le pagelle del Pescara - Balzano spina nel fianco, Monachello spento

Risultato finale: Pescara-Ascoli 1-1

Fiorillo 6.5 - Almeno due parate degne di nota, non può nulla sul gol.

Balzano 7 - In forse fino all’ultimo per un problema alla schiena accusato in settimana, non ne risente minimamente. Spinge come un matto e propizia diverse occasioni.

Gravillon 6 - Conferma di essere un giovane di grande prospettiva nel duello con gli attaccanti dell’Ascoli.

Perrotta 5.5 - Piuttosto nervoso in diverse circostanze, si perde Ardemagni in occasione del gol del pareggio.

Del Grosso 6 - Spinge meno del solito, aiuta i centrali quando Ninkovic cerca spazio sul suo lato.

Memushaj 6.5 - Torna utile la sua qualità a metà campo, così come gli strappi tra le linee che mettono in crisi le linee difensive dell’Ascoli.

Brugman 7 - Detta i tempi della manovra e si concede una perla che impreziosisce la sua prestazione. Davvero un gran gol.

Machin 5.5 - A folate entra ed esce dal match. Ci si aspettava qualcosa in più da lui. Dall’88’ Cocco SV.

Marras 5.5 - Buona la collaborazione con Balzano, ma punge poco in avanti. Dal 77’ Del Sole SV.

Monachello 5 - Pomeriggio incolore per lui, sostituito poi nella ripresa. Dal 64’ Antonucci 5.5 - Non arriva la sua firma nel forcing finale.

Mancuso 5.5 - Decisamente il più vivace nel reparto avanzato del Pescara. Crea numerosi pericoli, ma sulla coscienza il rigore sbagliato nel primo tempo.