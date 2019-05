Le pagelle del Pescara - Bellini evanescente, Mancuso una sentenza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fiorillo 6 - Subisce due gol, ma non può recriminare tanto sulla sua prova, anche perché in un paio di occasione riesce a superarsi.

Balzano 6 - Una pennellata per Mancuso in occasione del 2-1 impreziosisce la sua prestazione, ma dietro è sicuramente rivedibile oggi.

Perrotta 6 - Provvidenziale in più di un'occasione con le sue chiusure. Nel finale prova ad innervosire Domizzi, scatenando un parapiglia generale.

Scognamiglio 5 - Sbaglia un po' troppo, specie nelle marcature più banali. Bravo nell'intercettare i palloni in area però.

Del Grosso 6 - Dal suo piede nascono spesso azioni pericolose per il Venezia. Spinge molto e, quando può, arrivano fino a sul fondo.

Brugman 6,5 - Prestazione di spessore. Al di là del gol, di testa, non proprio la specialità della casa, gioca alla grande in mezzo al campo, specie in fase offensiva.

Bruno 5 - Si vede troppo poco, non è all'interno del gioco, non approccia al meglio alla partita.

Crecco 6 - Un paio di percussioni niente male palla al piede, ma non riesce a prendere bene la mira.

Mancuso 7 - Non capita mai che per tre partite resti a secco e anche stavolta conferma la regola. Zampata vincente, quella del temporaneo 2-1. E' una sentenza.

Bellini 5 - Apporto nullo. Evanescente, senza nessun sussulto. Neanche la grande fisicità riesce ad affrontare.

Sottil 6 - I suoi guizzi sono perenni. Anche se non eccelle, non fa mai mancare la sua spinta e le sue folate interne.