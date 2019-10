Le pagelle del Pescara - Bene Galano e Kastrati. Male Ingelsson

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Risultato finale: Juve Stabia-Pescara:

Kastrati 6,5 - Nel primo tempo salva con un paio di grandi interventi i suoi, oltre a parare il rigore iniziale. Nel secondo deve capitolare sul gol di Canotto sul quale ha poche colpe.



Ciofani 4,5 - Sbaglia in occasione del secondo gol della Juve Stabia e poi platealmente trattiene Elia prendendosi un secondo giallo decisamente evitabile. Partita da dimenticare per il capitano biancazzurro.

Scognamiglio 5,5 - Non riesce ad imporre il suo fisico su Forte, che scappa a lui e a tutto il Pescara in occasione del primo gol. Partita senza particolari errori ma un po' in affanno.

Bettella 5,5 - Come tutta la difesa del Pescara soffre un po' sui calci piazzati e sulle ripartenze avversarie. Nel finale prova a portarsi in avanti con scarsi risultati.

Masciangelo 6 - Dai suoi piedi nasce il cross che porta al primo gol. Fornisce una buona spinta per quasi tutto il match.



Busellato 5,5 - Bell'assist per il gol iniziale di Galano, poi però scompare come gran parte della squadra.

Palmiero 5 - Soffre tantissimo la marcatura di Carlini e appare più nervoso che lucido. Giusta la sostituzione. (dal 75' Pavone 6 - Il giovane prova a dare la scossa e in parte ci riesce anche )

Ingelsson 5 - Il classe '98 deve sostituire Memushaj infortunatosi nel riscaldamento, ma lo fa piuttosto male. Tanti errori tecnici e mai davvero dentro l'azione. Rimandato. (dal 67' Di Grazia - s.v.)

Galano 6,5 - Probabilmente il migliore dei suoi. Al di là del gol, crea lui le maggiori occasioni della sfida con dribbling e corsa che mettono in costante difficoltà la difesa della Juve Stabia.

Machin 5,5 - Si fa vedere praticamente solo nei minuti finali. Troppo poco per il giocatore che dovrebbe dare alla squadra di Zauri qualcosa in più.

Borrelli 5 - Molto isolato, finisce per combattere una battaglia da solo contro i centrali avversari. (dall'89' Maniero - s.v.)