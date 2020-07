Le pagelle del Pescara - Bettella e Memushaj su tutti, bene anche Clemenza

vedi letture

Fiorillo 6 - Superato da Novakovich, per il resto fa buona guardia durante i 90'.

Bettella 6.5 - Sbaglia pochissimo, profilo da seguire. Continua il processo di crescita.

Scognamiglio 6 - Non riesce a chiudere su Dionisi, per il resto non commette errori marchiani, prova sufficiente.

Del Grosso 6 - Sul centro-sinistra tiene botta, un po' più in difficoltà nella ripresa.

Zappa 6 - Senza infamia e senza lode. Va in avanti appena può, meglio nel primo tempo (in tandem con Clemenza) rispetto alla ripresa.

Memushaj 6.5 - Quantità e qualità a centrocampo. Fronteggia con vigore i calciatori avversari, segna uno splendido gol, ma non basta per la vittoria.

Kastanos 6 - Parte pimpante, poi si affloscia e non lascia il segno. (dal 66' Busellato 6 - Tiene la posizione con ordine e nulla più.)

Balzano 6 - Si dà da fare sulla fascia, non è sempre preciso, ma l'impegno c'è fino a quando rimane in campo. (dal 65' Drudi 6 - Regge l'urto nella mezz'ora finale).

Clemenza 6.5 - Prima parte di gara molto positiva, poi, come tutta la squadra cala alla distanza. (dall'87' Crecco s.v. - )

Pucciarelli 5.5 - In ombra, ben marcato dai difensori avversari, non riesce a incidere sulla gara. (dal 57' Bocic 5.5 - Non si vede molto se non per un fallo da ammonizione.)

Maniero 5.5 - Gioca di sponda, ma soprattutto nella ripresa non riesce mai a rendersi pericoloso.