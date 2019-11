Le pagelle del Pescara - Bettella il migliore, Galano continua a segnare

Risultato finale: Empoli-Pescara 1-2

Kastrati 6 - Quando può ci mette una pezza, nessuna grandissima parata per l'estremo difensore del Pescara. Non può far davvero nulla sua destro ravvicinato di Dezi.

Ciofani 6 - Probabilmente il più in difficoltà della linea difensiva, spesso puntato da Mancuso e compagni. Riesce a tenere botta fino alla fine anche senza spingere lungo la corsia destra.

Bettella 7 - Uno dei migliori della sfida, fa valere le sue lunghe leve portando in vantaggio il Pescara con un gran colpo di testa su azione di corner. Non sbaglia praticamente nulla in fase difensiva.

Scognamiglio 6,5 - Grande prova del centrale di Zauri, osso duro per ogni attaccante. Serra gli spazi per le due punte dell'Empoli e come sempre è un pericolo in occasione dei calci piazzati.

Masciangelo 6 - Un primo tempo da dominatore assoluto della corsia mancina, si abbassa sensibilmente nella ripresa visto la grande spinta della squadra di Bucchi. Prova comunque positiva la sua.

Memushaj 6,5 - Il capitano del Pescara sa come rendersi decisivo sui calci piazzati, pennella il primo calcio d'angolo della sfida servendo l'assist vincente per Bettella. Sempre in partita.

Palmiero 5,5 - Regista appannato l'ex Cosenza, spesso tallonato da Samuele Ricci. Giornata complicata per lui, non era in perfette condizioni fisiche ed è mancata qualche sua geometria in mezzo al campo. (Dal 59' Kastanos 6 - Con il suo ingresso maggior fisicità in mezzo al campo).

Crecco 5,5 - Non una grandissima prestazione per l'ex Lazio, fatica a trovare il ritmo giusto in mezzo al campo. Sfortunato protagonista dell'azione del gol di Jacopo Dezi dell'Empoli.

Galano 6,5 - E' una grande stagione per l'ex Foggia, trasforma in oro ogni pallone che passa dalle sue parti. Riceve la sfera sulla trequarti, smista per i compagni e mette a segno la settima rete stagionale.

Machin 6,5 - Un primo tempo da grande protagonista, sempre a testa alta e pungente per la difesa dell'Empoli. Suo l'assist vincente per Galano, accusa qualche problema ed esce nella ripresa. (Dal 77' Drudi sv).

Borrelli 6 - Attaccante di manovra, dotato di ottime doti fisiche. Battaglia con i centrali dell'Empoli, fa a sportellate e dà anche il via alla manovra che porta al gol del raddoppio di Galano. (Dal 68' Brunori 6 - Pochi palloni giocabili nel finale per rendersi pericoloso).