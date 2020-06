Le pagelle del Pescara - Bettella ingenuo, Clemenza trova un grandissimo gol

vedi letture

Risultato finale: Pisa-Pescara 2-1

Fiorillo 6 - Si supera ad inizio ripresa sulla conclusione di Lisi, incolpevole sulle reti di Belli e Soddimo

Bettella 5 - Preciso al centro dell’area, ha qualche difficoltà in più nel tenere Lisi quando accelera dalla sua parte. Già ammonito affonda il tackle in maniera ingenua guadagnando anticipatamente la via degli spogliatoi.

Drudi 6 - Sbarra la strada alle punte del Pisa lasciandogli pochissimo spazio per colpire.

Scognamiglio 6 - Sua la prima occasione del match con un colpo di testa che avrebbe meritato più fortuna. Bene anche nella fase difensiva.

Crecco 5 - Viene cercato spesso sulla corsia di sinistra ma dalla sua parte c’è Belli ed è difficile pungere (Dal 46’ Masciangelo 6 - Più preciso rispetto al suo predecessore, argina meglio Belli).

Memushaj 5,5 - Pronti, via e pennella un pallone delizioso per la testa di Scognamiglio. In ritardo sulla rete di Belli, poi cala col passare dei minuti (Dal 78’ Maniero sv)

Kastanos 6 - Gestisce il possesso palla della sua formazione facendo girare il gioco (Dal 64’ Melegoni 6 - Preciso al centro del campo, buona mezzora per lui).

Busellato 6 - Non si tira indietro nel traffico in mezzo al campo. Pochi acuti ma anche nessuna sbavatura (Dall’87’ Pavone sv).

Zappa 6 - Dalla sua parte si consuma uno dei duelli più interessanti con Lisi. L’esterno del Pisa spinge troppo dalla sua parte, ma è anche insidiosa la sua conclusione dalla distanza che chiama in causa Gori.

Pucciarelli 5 - Le maglie della retroguardia nerazzurra non gli lasciano lo spazio per colpire. Si vede pochissimo (Dal 65’ Clemenza 6,5 - Trova un gol geniale che significa il pareggio in inferiorità numerica).

Galano 5 - Cerca lo scambio con i compagni ma anche lui questa sera non riesce a trovare lo spazio per colpire. Nel finale si perde Soddimo per il gol che decide la sfida.