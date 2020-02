Le pagelle del Pescara - Bocic da 3 punti. Zappa motorino

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Risultato finale: Pescara-Cosenza 2-1

Fiorillo 6,5 - Nel primo tempo salva i suoi con un grande intervento, poi si oppone sulle altre conclusioni del Cosenza. Nulla può sul gol di Asencio.

Bettella 6,5 - Partita sufficiente fino all'ultimo minuto, quando trova l'imbucata che porta al gol decisivo di Bocic.

Drudi 6,5 - Grande solidità difensiva di tutto il reparto che tiene a galla la squadra di Legrottaglie nonostante l'inferiorità numerica per grossa parte nel match. Da una sua chiusura finale viene anche l'espulsione di Kanoutè, come ciliegina sulla torta.

Scognamiglio 6 - Non ha vita semplice con Asencio e infatti fa un po' di fatica. Quando può però ci mette fisico ed esperienza, che non mancano di certo.

Zappa 6,5 - Non solo il gol. Motorino instancabile sulla fascia destra del Pescara, si fa trovare pronto con il piattone sul cross di Crecco per il gol dell'1-1 che cambia l'inerzia del match.

Memushaj 6,5 - Solita prestazione di livello del centrocampista albanese, che nel finale guadagna anche il rigore poi sbagliato da Galano.

Palmiero 4,5 - Già prima dell'espulsione appare annebbiato al centro del campo e fa fatica a dare ritmo alla manovra dei suoi. Poi è ingenuo a prendere il secondo giallo dopo che il primo, per la verità, è stato pressoché inventato dall'arbitro. Il che però non giustifica l'espulsione.

Melegoni 6 - Partita ordinata a centrocampo, dove offre grande corsa anche se non molto dal punto di vista dell'impostazione (dal 45' Crecco - Non si vede molto ma dai suoi piedi nasce il cross al bacio per il gol di Zappa).

Del Grosso 5,5 - Ha giocato meglio in altre occasioni (dal 65' Kastanos 6 - Entra per dare ordine al centrocampo e ci riesce piuttosto bene).

Maniero 5,5 - Corra e lotta su tutti i palloni ma quelli che gli arrivano in area sono davvero pochi e finisce per essere dimenticato (dall'84' Bocic 7 - Appena entrato delizia il pubblico con un tunnel e un'azione nella quale sbaglia solo il passaggio finale. Poi il gol che decide la gara e regala i tre punti a Legrottaglie: è lui l'uomo della serata).

Galano 5,5 - Molte delle azioni offensive passano dai suoi piedi. Mezzo punto in meno per il rigore sbagliato nel finale, anche se la parata di Perina è stata notevole.