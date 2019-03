Le pagelle del Pescara - Brugman ci prova, Marras nervoso

Risultato finale: Lecce-Pescara 2-0

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fiorillo 6.5 - Può poco sui gol presi. Ne evita altrettanti, bella la parata su Palombi.

Pinto 5.5 - Si tiene bloccato sulla sua posizione. L'ammonizione lo limita. Soffre Falco.

Campagnaro 6 - Tiene testa all'attacco del Lecce. Si fa sorprendere solo rare volte in marcatura.

Scognamiglio 5.5 - Disattenzione evidente sul gol di La Mantia. Prova a rimediare, ma senza riuscirci.

Del Grosso 6 - Disciplinato, ma nulla più nella prima parte. Meglio nella ripresa.

Bruno 5.5 - Tiene botta al centrocampo avversario nella prima parte di gara. Fuori per scelta tecnica dopo un tempo. (Dal 46' Bellini 5.5 - Il suo ingresso non riesce a incidere sulla gara.)

Memushaj 5.5 - Quantità in mediana. Buona azione soprattutto nella prima parte. Cala alla distanza.

Brugman 6 - Sufficiente in spinta, discreta prova anche in fase di non possesso. Sfiora il gol su punizione.

Crecco 5.5 - Pochi lampi, ma di qualità nel primo tempo. Cala vistosamente nel secondo tempo. (Dall'87' Del Sole s.v. )

Marras 5 - Si batte, ma non ha occasioni per rendersi pericoloso ben imbrigliato dalla difesa del Lecce. Nella ripresa perde la testa lasciando i suoi in dieci.

Mancuso 6 - Ci prova, ma non è fortunato. I suoi compagni non lo so supportano a dovere. (Dall'82' Sottil s.v. )