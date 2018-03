Le pagelle del Pescara - Bunino positivo, Crescenzi in giornata no

Risultato finale: Pescara-Parma 1-4

Fiorillo 5,5 - Totalmente incolpevole sul gol di Calaiò, poco deciso in occasione del tris di Gagliolo dopo tiro non irresistibile di Ceravolo.

Crescenzi 5 - Si distrae una frazione di secondo e Baraye lo punisce. I gol di Gagliolo e Scavone arrivano dalla sua zona, insomma un pomeriggio da dimenticare.

Perrotta 6 - Nella ripresa bel salvataggio su Insigne lanciato in porta. Con la squadra sbilanciata la difesa nella ripresa fa acqua da tutte le parti.

Coda 5,5 - Gara da ex non indimenticabile per il centrale, beffato spesso e volentieri da Calaiò e in difficoltà quando Ceravolo esce dall'area.

Mazzotta 6 - Insigne non è un cliente comodo ma lo contiene bene. Difficile dargli responsabilità sull'assist finale di Dezi.

Valzania 6 - Va vicino al gol nel primo tempo e ci prova anche nella ripresa, con risultati discreti.

Brugman 6 - Sembra l'unico col tasso tecnico sufficiente a innescare gli attaccanti, ma la superiorità numerica del Parma in mezzo è evidentissima.

Yamga 5,5 - Si dà da fare più di tutti nel primo tempo, ma conclude davvero poco. Epifani lo lascia in campo anche troppo vista la pochezza della sua ripresa. Dal 69' Capone 6 - Prova a scuotere i suoi, con risultati scarsi.

Falco 5 - Vaga per il campo senza una idea ben precisa di cosa debba fare. Le sue accelerazioni, tanto temute, non sono mai un pericolo per la difesa ducale. Dal 60' Bunino 6,5 - Segna con un tiro molto intelligente seguito ad un movimento altrettanto astuto.

Mancuso 5 - L'occasione più importante per la sua squadra la crea proprio lui, ma è l'unico lampo in una prova, da novanta minuti, ben al di sotto delle attese.

Pettinari 6 - Almeno ci prova: a differenza di un paio di compagni si sbatte e svaria su tutto il fronte d'attacco, pur non avendo veri e propri palloni giocabili. Dall'88' Cappelluzzo sv.