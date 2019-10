Le pagelle del Pescara - Campagnaro Highlander, male Busellato-Brunori

© foto di Federico Gaetano

Kastrati 5 - Spettatore non pagante per larghi tratti della gara, non può nulla sul primo gol ma poteva fare decisamente qualcosa in più sul secondo. In più risulta anche piuttosto incerto col pallone tra i piedi.

Campagnaro 6,5 - Come il vino, più passano gli anni e più migliora. 39 anni e non sentirli, anche se al termine di quest'anno dirà addio al calcio giocato è praticamente un lusso in Serie B.

Dal 78' Borrelli sv

Scognamiglio 5,5 - Lotta, ringhia e morde gli avversari, spaventandoli ma soffrendo un po' la fiammata di ripresa dello Spezia.

Drudi 5,5 - Spicca di meno rispetto ai compagni, ed è in generale quello che più soffre nel trio di difesa.

Zappa 6 - Ottima prestazione del prodotto del settore giovanile dell'Inter: un moto perpetuo, pericoloso in attacco e bravo in difesa.

Busellato 5 - Dà tutto fino all'uscita, ma ha sulla coscienza un rigore in movimento divorato per quello che sarebbe stato un gol della sicurezza per il Pescara.

Dal 62' Ingelsson 5 - Anche lui, così come il compagno che ha sostituito, si divora un gol piuttosto facile. Giornata decisamente no per gli inserimenti delle mezzali pescaresi.



Machin 6 - Segna e crea movimento, ma si fa anche ammonire. Sul velluto fin quando il Pescara conduce, poi si innervosisce come gli ex compagni.

Memushaj 5 - Da regista dai piedi educaatissimi qual è ci si aspettava di più, invece oggi finisce per giocare una gara piuttosto anonima.

Dal 77' Palmiero sv

Masciangelo 6 - Ottima gara sull'out mancino: mette tanti cross, molti anche rasoterra e davvero pericolosissimi.



Galano 5 - Non si vede praticamente mai, e da un giocatore della sua classe è lecito aspettarsi decisamente di più.

Brunori 5,5 - Ha una voglia matta di farsi vedere, ma il gol del 2-2 gli viene annullato. In generale deve ancora trovare la sua dimensione in biancazzurro.