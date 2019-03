Le pagelle del Pescara - Crecco in crescita, Monachello assente

Risultato finale Cittadella-Pescara 4-1

Fiorillo 5.5 - Sul primo gol fa il vano miracolo su Moncini ma avrebbe potuto far meglio sulla rete dello stesso. Sul poker non prova neanche a parare la sassata di Proia.

Del Grosso 5.5 - Non fa salire la squadra sulla fascia, mantenendosi sulle sue. Bravissimo a chiudere su Schenetti, salvando un altro gol del Cittadella.

Gravillon 5.5 - Non sa come fermare Moncini in giornata di grazia. Dove non arriva, ci mette il fisico ma non sempre gli dice bene. Lotta da guerriero nonostante il passivo.

Scognamiglio 6.5 - Bravo ad anticipare Cancelotti e a segnare il gol del momentaneo pareggio del Pescara. Va in affanno su Finotto ma alla fine riesce a cavarsela.

Ciofani 5.5 - Un'ammonizione dopo appena 18 minuti lo condiziona. Non passa inosservata la marcatura troppo morbida in occasione del terzo gol avversario.

Crecco 6 - L'ex Lazio si sta guadagnando spazio grazie a un'altra buona prestazione. Ordinato e rapido, si rende pericoloso con un paio di conclusioni alte sopra la traversa. (Dal 74' Bellini s.v.).

Bruno 6 - Ha il pesante compito di raccogliere l'eredità di Brugman. Ci crede fino all'ultimo e prova a riaprire la partita con una conclusione velenosa nella ripresa.

Memushaj 6 - Qualità e quantità a centrocampo, roccioso e propositivo. Tutti suoi i calci piazzati, confeziona l'assist per la rete di Scognamiglio poi cala alla distanza.

Sottil 5.5 - Prima partita in Serie B per il centrocampista arrivato in prestito dalla Fiorentina. Troppo timido, poco più di un tempo per trovare maggiori sicurezze. (Dal 57' Del Sole 6 - Si schiera sull'esterno destro del tridente per dare la svolta alla gara. Regala un po' di vivacità).

Mancuso 5.5 - Una sola occasione nel primo tempo, troppo lontana dalla precisione. Al Pescara manca il gol del proprio capocannoniere, che non vive la sua miglior partita.

Monachello 5 - Non riesce a dare il giusto supporto alla punta e non si rende mai decisivo. Prova a intavolare qualche discorso, ma perde troppo spesso il filo. (Dal 57' Capone 6 - Il classe '99 si muove sulla sinistra. Cerca di allargarsi per non incappare nel muro di Drudi).