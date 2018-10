Le pagelle del Pescara - Crecco suona la carica, ottimo Gravillon

Risultato finale: Cosenza-Pescara 1-1

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fiorillo 4,5 - E' suo l'errore che regala il momentaneo vantaggio al Cosenza, errore marchiano sul destro tutt'altro irresistibile di Tutino che favorisce poi il tap-in vincente di Riccardo Maniero.

Ciofani 5 - Sicuramente il più in difficoltà della retroguardia del Pescara, quando Maniero si allarga sul suo versante non la vede praticamente mai. Alla seconda giocata del centravanti avversario è costretto ad atterrarlo e prendersi il giallo rischiando anche il secondo. (Dal 79' Crecco 7 - L'innesto vincente di Pillon, prima prende le misure con un'azione personale poi di testa regala il pari proprio nel finale di partita).

Gravillon 7 - Una crescita esponenziale quella dell'ex centrale del Benevento, prestazione al limite della perfezione per lui. Nel finale si getta in avanti e da una sua conclusione nasce il corner che porti al pareggio di Crecco.

Campagnaro 6,5 - E' sempre difficile superare l'esperto e roccioso centrale del Pescara, gli attaccanti del Cosenza spesso sono costretti ad allargarsi per non affrontare il numero due della formazione di Pillon.

Balzano 5,5 - Spostato di fascia per questa sfida in terra calabrese, meno preciso del solito e soffre le sortite sulla sua fascia di Tutino. Quando prova ad affondare lungo l'out mancino non è incisivo.

Memushaj 6 - Sicuramente al di sotto della sua media ma dal suo destro su calcio piazzato e decisivo, pennella il traversone per Crecco nel finale regalando il pareggio alla squadra di Pillon.

Brugman 5 - Quando il capitano non gira, il Pescara fatica. Era in dubbio fino alla vigilia, non in perfette condizioni. Nascosto nel primo tempo, impreciso nella ripresa il mediano uruguayano.

Machin 5,5 - A tratti si accende e mostra la sua classe, diventano troppe le pause dentro la partita per un centrocampista del suo calibro. Quella di Cosenza è una prestazione tra luci ed ombre.

Marras 5 - Il suo brio e la sua imprevedibilità si perde nella serata del San Vito, ha l'occasione per sbloccare la sfida ma sbaglia la misura del servizio a Mancuso in contropiede. L'unica nota positiva è il pallone d'oro servito a Monachello che spreca. (Dal 66' Del Sole 6 - Buon impatto sulla partita, si accende anche lui nelle fasi finali della partita).

Mancuso 6 - Prova a combinare qualcosa tra le maglie dei difensori del Cosenza, ci prova al volo nel primo tempo ma con poca fortuna. Svaria su tutto il fronte d'attacco per allargare le maglie delle retroguardia calabrese.

Antonucci 6 - Parte timidamente poi comincia a creare qualche grattacapo a Corsi, la prima occasione del match porta la sua firma con un mancino di poco alto. Viene sacrificato da Pillon per l'ingresso di un centravanti in avvio di ripresa. (Dal 46' Monachello 5 - Non incide a partita in corso, ha l'occasione per trovare la rete ma se la divora a pochi passi da Cerofolini).