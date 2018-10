Le pagelle del Pescara - Delude Balzano, Fiorillo salva la porta

Risultato finale Pescara-Cittadella 0-1

Fiorillo 6.5 - Il portiere sugli scudi, merito suo se il passivo non è più pesante. Quattro parate di livello tra primo e secondo tempo, non ha colpe sul gol subìto.

Balzano 5 - Dalla sua parte si trova a fronteggiare Branca. Va spesso in difficoltà e non riesce ad arginare le incursioni venete. Si prende anche l'ammonizione.

Gravillon 6 - Ha un bel da fare nell'alzare il muro e fermare le avanzate del Cittadella. Pulito negli anticipi, qualche buona chiusura salva i suoi.

Perrotta 5.5 - Chiamato a sostituire Campagnaro che non è al meglio. Si piazza al fianco di Gravillon e prova ad arginare le incursioni di Scappini e Finotto.

Del Grosso 6 - Spinge quando può, difende con ordine. Da applausi la diagonale in mezzo a due attaccanti avversari, grazie alla quale sventa il pericolo. (Dall'84' Antonucci s.v.).

Memushaj 5.5 - Non riesce a fare la differenza con il fisico, infatti arriva troppo spesso in ritardo sul pallone ma almeno morde le caviglie a chiunque passi di lì.

Brugman 6 - L'unico giocatore sufficiente nel centrocampo abruzzese. Ordinato nel dettare i tempi della manovra, va ad inserirsi come non fanno i compagni di reparto.

Machin 5.5 - Troppo fumoso, cerca sempre la giocata più difficile e quasi mai gli riesce. Non sembra essere la giornata giusta per non essere concreti.

Marras 5 - Non garantisce la giusta spinta offensiva e si fa notare solo per una sgroppata sulla destra, accompagnata da un bel cross per Monachello. (Dal 63' Palazzi).

Monachello 6 - Lotta come un leone contro i difensori del Cittadella: l'attaccante pressa su ogni pallone, ma troppo spesso viene lasciato solo dai compagni di squadra. (Dall'82' Cocco s.v.).

Mancuso 5.5 - Meglio nel primo tempo, quando riceve sulla sinistra e va ad accentrarsi. Un paio di occasioni all'attivo, clamorosa quella nel finale negata dal portiere avversario.