Le pagelle del Pescara - Difesa da rivedere, Machin non basta

© foto di Federico Gaetano

Fiorillo 5.5 - Un paio di interventi interessanti, gli avversari lo sorprendono per due volte.

Balzano 6.5 - Sulla sua corsia crea costantemente problemi, una vera spina nel fianco. (Dal 45' Zappa - Ci mette un po' per entrare in partita, non riesce ad incidere).

Drudi 5 - Non è irresistibile, sopratutto quando gli avversari costruiscono con velocità.

Scognamiglio 5 - Anche lui ha delle responsabilità sui gol, non sempre attento in chiusura.

Masciangelo 5.5 - Bene in fase di spinta, ma si lascia troppi spazi alle spalle.

Ingelsson 5.5 - Nel primo tempo è una presenza consistente a centrocampo, cala nella ripresa. (Dal 67' Memushaj 6 - Entra bene in campo, si muove e prova ad imbeccare i compagni con velocità e qualità).

Kastanos 5.5 - Combatte con personalità, non è lucido nella gestione del pallone.

Pepín Machin 6.5 - Uno dei più insidiosi, sempre proprio a colpire in porta. Il pareggio porta proprio la sua firma.

Galano 6 - Combatte a tutto campo, fa salire i suoi e favorisce a rendere fluida la manovra.

Brunori 5.5 - Bene nel primo tempo, ma col passare del tempo fatica a trovare spazio per colpire.

Di Grazia 5.5 - Combatte, ci prova a scalda i guantoni del portiere. Gli manca un pizzico di precisione. (Dal 79' Maniero sv).