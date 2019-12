Le pagelle del Pescara - Drudi-Scognamiglio preziosi, Kastanos assente

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fiorillo 6 - Non si fa sorprendere in occasione degli sterili tentativi offensivi degli avversari.

Ciofani 6 - Buon apporto alla causa per l'ex Frosinone che, dalla corsia di destra, ha contenuto le iniziative venete.

Drudi 6.5 - Annulla Djordjevic e Pucciarelli. Molto attento e preciso fin dalle prime battute, non fa vedere palla agli attaccanti gialloblu.

Scognamiglio 6.5 - Ottima "spalla" per Drudi, la coppia di centrali difensivi si prende la scena nel "lunch match" concedendo le briciole ai riferimenti offensivi schierati da Marcolini.

Masciangelo 6.5 - Dà vita a un bel duello a sinistra con Dickmann. In avvio impegna Nardi, poi si dedica esclusivamente alla fase d'impostazione, servendo tanti palloni giocabili ai compagni.

Busellato 5.5 - Il centrocampo del Pescara non riesce a dare le risposte sperate. Il numero 31 biancoazzurro si fa vedere in una sola circostanza, nel finale di primo tempo, con il pallonetto riuscito su Nardi ma il gol negatogli dall'intervento di Frey. (Dal 73' Melegoni 6 - Il giovane di scuola Atalanta prova a rendersi protagonista nel finale)

Palmiero 5.5 - Anche per lui un solo guizzo in una giornata certamente non indimenticabile: porta la sua firma il passaggio per Busellato che, per poco, non portava avanti gli abruzzesi all'Adriatico.

Kastanos 5 - Tocca pochissimi palloni, senza mai entrare pienamente in partita. Il cipriota di proprietà della Juventus fa rimpiangere l'assenza di Memushaj.

Galano 5.5 - L'ex Foggia fa fatica ad imporsi contro la rocciosa difesa del Chievo. Al 70' viene messo giù da Vaisanen in area di rigore, il VAR avrebbe probabilmente assegnato il penalty ma l'arbitro ha fatto proseguire, vista l'assenza della tecnologia.

Pepín Machin 5.5 - Pesa come un macigno, sulla sua prestazione, l'incredibile gol divorato alla mezz'ora di gioco: in contropiede, tutto solo davanti a Nardi, l'equatoguineano spedisce malamente la sfera sul fondo. (Dal 76' Di Grazia 6 - In pieno recupero sfiora l'1-0 direttamente da calcio di punizione: pallone di poco alto!)

Maniero 6 - Fa di tutto per mettersi in mostra e provare a pungere la retroguardia avversaria, ma è poco assistito dai compagni ed è costretto a chiudere il match a secco di reti. (Dall'87 Bocic s.v.)