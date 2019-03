Le pagelle del Pescara - Fiorillo salva, Mancuso segna ancora

Risultato finale: Pescara-Spezia 2-0.

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Fiorillo 6.5 - Non viene chiamato molto in causa, ma nel finale salva con un paio di interventi clamorosi. Sempre attento, è davvero in giornata. E lo Spezia non riesce a superarlo in nessun modo.

Ciofani 6 - Fa la sua partita senza mai esagerare, quando trova spazi affonda. È lui a causare il fallo decisivo per l'espulsione di Da Cruz.

Scognamiglio 6 - Si limita a gestire le giocate offensive, a volte esagerando negli interventi. Buona prova di squadra soprattutto per quanto riguarda la linea difensiva, gestita con la solita esperienza.

Campagnaro 6 - Come il compagno di reparto non concede moltissimo agli avversari, è sempre attento nelle letture in verticale. (Dal 66' Perrotta 6 - Buon approccio, sulla sinistra diventa un valore aggiunto).

Gravillon 6.5 - Gioca in un ruolo non suo ma se la cava benissimo, quando trova spazio prova anche ad affondare. Sta diventando una sicurezza per lo scacchiere difensivo di Pillon.

Crecco 7 - Sta bene sia mentalmente che fisicamente e si vede sin dalle prime giocate. Nel secondo tempo si inserisce con i tempi giusti e trova il gol del definitivo 2-0.

Bruno 6 - Recupera molti palloni in mezzo al campo, anche se in fase di impostazione pecca rispetto ai compagni di reparto. (Dal 74' Melegoni 6 - Buon approccio, sembra aver trovato la sua dimensione).

Memushaj 6.5 - Quando si inserisce è una spina nel fianco, non dà mai punti di riferimento e crea moltissimi pericoli. Suo l'assist per il gol di Mancuso.

Marras 6.5 - Si accende ad intermittenza, ma gioca comunque un'ottima prova. Deve essere più continuo, la sua qualità è indispensabile.

Mancuso 7.5 - Segna ancora lui. Anzi, segna sempre lui. Ormai il Pescara parte dal vantaggio di 1-0, con questo modulo riesce sempre a trovare la rete. Quando si abbassa il ritmo fa il lavoro sporco, aiutando il compagno di reparto (Dall' 82' Del Sole s.v.).

Monachello 7 - Oggi gli manca solo il gol, ingaggia il duello personale con Lamanna sin dal primo minuto. Ma vince sempre il portiere dello Spezia. Da evidenziare i movimenti, le sue giocate sono fondamentali.