Le pagelle del Pescara: Galano, abbonamento al gol. Delude Machin

Le Pagelle del Pescara, che questa sera è sceso in campo contro la Cremonese per l’anticipo della 13esima giornata. La sfida è terminata 1-1. Ecco i voti dei calciatori abruzzesi:

Kastrati 6 Poco impegnato nella prima parte, anche se si fa trovare pronto quando chiamato in causa. Buon intervento su Memushaj nel primo tempo, si fa trovare preparato.

Drudi 6,5 Buoni interventi in fase difensiva, impedendo conclusioni pericolose alla formazione cremonese. Sufficienza guadagnata, peccato per il problema ai flessori che l’ha colpito (dal 24’ s.t. Campagnaro 6 Entra nel miglior momento dei suoi, dove prendono stabilmente residenza nella metà campo ospite. Il suo contributo si sente)

Scognamiglio 6,5 Buon supporto in fase difensiva. Un aiuto importante per Drudi.

Bettella 6 Qualche scarabocchio nel primo tempo che inquina la sua prova, nel secondo tempo appare più sicuro già nelle prime fasi.

Matteo Ciofani 6 Schiarato in modo inedito a centrocampo, non sfigura anche se rischia qualche volta. E’ un supporto anche in attacco.

Crecco 6 Non eccelle ma la sua prestazione è sufficiente.

Memushaj 6,5 Buone azioni in questo primo tempo e la sua qualità emerge. E’ sua l’occasione più ghiotta nel primo tempo, che vede un suo diagonale respinto in tuffo da Agazzi. Dopo l’uscita di Machin, viene spostato in posizione più avanzata.

Kastanos 6,5 Prezioso nell’economia della partita con buoni interventi che hanno permesso importanti salvataggi.

Machin 5 Fallisce una buona occasione al 39’ del primo tempo. Prestazione sottotono del giocatore, che non riesce a incidere nel match come una parte del reparto avanzato abruzzese (dal 19’ s.t. Busellato 6 Inserito a gara in corsa, crea subito un buon cross per un colpo di testa di Galano. Contributo silente, ma importante).

Borrelli 5,5 Prova a intrufolarsi nei buchi difensivi e subisce spesso falli di gioco, non riesce a rendersi molto pericoloso nel primo tempo. Cresce nella ripresa (dal 47’ s.t. Maniero sv Troppo poco in campo).

Galano 6,5 Poco chiamato in causa fino al gol che apre le marcature nel match: la sua punizione, con la complicità di Agazzi, entra in rete e sigla il momentaneo 1-0. Segna per la quarta volta di fila.