Le pagelle del Pescara - Galano e Fiorillo non bastano, ingenuo Scognamiglio

Fiorillo 6 - Nel primo tempo è lui a tenere in vita il Pescara. Bravo sulle conclusioni di Maggiore che arrivano anche nella ripresa. Non può nulla sull’autogol di Scognamiglio e sul 2-0 di Gyasi.

Masciangelo 5,5 - Parte bene, ma con il passare dei minuti soffre l’esuberanza di Bidaoui tanto da farsi anche ammonire nel corso del primo tempo per evitare la fuga del 26 di Italiano verso la porta.

Drudi 5,5 - Galabinov lo porta spesso fuori posizione. Dopo venti minuti rimedia un cartellino giallo che lo condiziona per tutta la partita. Sbaglia anche in occasione del 2-0 dello Spezia.

Scognamiglio 5 - Suo l’autogol che apre le marcature al Picco. Poco reattivo sulla sponda di Galabinov e spesso in ritardo sempre sul centravanti di Italiano.

Crecco 5 - Gioca al posto di Bettella, ma non si affaccia quasi mai oltre la metà campo. La catena di destra dello Spezia (Maggiore-Gyasi) funziona bene e va in affanno per tutta la gara.

Melegoni 5,5 - Rimane imbottigliato nel traffico del centrocampo e spesso sbaglia in fase di ripartenza nonostante avesse tempo e campo per la giocata. Troppo impreciso.

Palmiero 5 - Dovrebbe essere il calciatore in grado di dettare i tempi di gioco, ma al netto di un lancio lungo per Galano nel primo tempo, non ci riesce quasi mai. Si fa ammonire ed era diffidato: salterà la prossima partita. (dal 62’ Bocic 5,5 - Come entra fa ammonire Vignali, ma le sue iniziative si fermano lì. Sparisce fino al triplice fischio).

Bruno 5 - Non sta bene e si vede. Gioca nonostante un problema intestinale e Legrottaglie non può cambiarlo complice una squadra decimata. Troppo lento e compassato nel far ripartire le azioni

Galano 6 - E’ l’unico a provarci del Pescara nel primo tempo calciando verso la porta di Scuffet ma non inquadrando la porta. Ci prova anche nella ripresa peccando forse di leggero egoismo. (dal 79’ Pavone - s.v.)

Clemenza 5,5 - Non salta quasi mai l’uomo e sbaglia spesso l’ultima scelta. Vicino non trova compagni liberi con cui poter scambiare.

Maniero 5,5- Erlic e Terzi lo prendono in consegna a turno costringendo il centravanti di Legrottaglie ad allontanarsi dall’area di rigore avversaria. Non fa registrare pericoli verso la porta di Scuffet (dal 71 ‘ Bojinov 6 - All’esordio con il Pescara si rende pericoloso a poco dal termine facendo più di quasi tutti i suoi compagni messi insieme. Potrà essere il valore aggiunto del Pescara)