Le pagelle del Pescara - Galano man of the match, Memushaj assistman

Risultato finale: Pescara-Pordenone 4-2

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Fiorillo 6 - Intuisce l'angolino del rigore ma non ci arriva, nel resto della gara fa buona guardia alla porta pescarese.

Balzano 6 - Diverse discese sulla fascia che gli costano un discredo dispendio di energie. Nella ripresa accusa un problema al ginocchio e lascia il posto a Matteo Ciofani.

Dal 37' s.t.: Ciofani n.g. - Solo pochi minuti per lui.

Scognamiglio 5,5 - Non pulitissimo ma efficace negli interventi. Fa buona diga con Campagnaro ma commette un errore piuttosto ingenuo contrastando a braccia larghe in area e finendo per toccare il pallone.

Campagnaro 6 - Amministra senza andare mai in crisi le sfuriate del Pordenone. Dall'alto della sua esperienza dirige la difesa con costrutto.

Masciangelo 6,5 - Si propone spesso in avanti per rifornire di cross gli attaccanti. Propositivo.

Memushaj 6,5 - Inizialmente appare un po' frenato ed eccessivamente nervoso, ma nella ripresa entra con tutt'altro piglio e sfodera un delizioso passaggio smarcante per Galano che piazza il 2-2 ed apre la rimonta del Pescara.

Palmiero 6,5 - Il gol impreziosisce una prestazione di sacrificio in cui si incarica di lottare su tutti i palloni che transitano a centrocampo. Generoso.

Machin 6 - Schierato titolare all'esordio, non ingrana subito, ma presto si mette in evidenza proponendo triangolazioni con i compagni e conclusioni personali. Nella ripresa si spegne un po'.

Dal 21' s.t.: Kastanos 5,5 - Mette troppa foga in alcuni contrasti, quando servirebbe più equilibrio per amministrare il vantaggio nelle fasi finali.

Galano 7 - Nel trio offensivo è il più attivo e di conseguenza il più cercato dai compagni. Fulmineo nel guadagnarsi e trasformare il rigore, altrettanto fulmineo nel colpire appena dopo l'intervallo quando il Pordenone ha ancora la guardia abbassata.

Tumminello 6,5 - Spende tanto per mantenere alta la squadra anche nei momenti in cui il Pordenone sembra poter avere la meglio, e corona la sua prestazione generosa con un gol che dimostra grande tempismo.

Dal 32' s.t.: Brunori n.g. - Pochi minuti, ma in cui si vedono lampi di classe. Solo una gran parata di Bindi gli nega il gol.

Di Grazia 6 - Il suo lavoro è meno evidente ma non per questo meno prezioso rispetto alle giocate degli altri attaccanti. Fa grande movimento e tiene costantemente impegnati i marcatori.