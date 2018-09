Le pagelle del Pescara - Gravillon decisivo, Fiorillo blinda la vittoria

Risultato finale: Pescara-Foggia 1-0

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Fiorillo 6.5 - Mazzeo lo grazia dagli undici metri, poi è bravissimo è smanacciare il colpo di testa dell’attaccante del Foggia.

Ciofani 6 - Rimedia un giallo dopo diciassette minuti che lo limita ma non lo condiziona. Disputa una gara ordinata, bada soprattutto alla fase di copertura. Dall’86’ Campagnaro sv.

Gravillon 7 - Un guizzo per risultare decisivo. Il difensore è preciso e puntuale, di testa, a metà ripresa, per la rete che vale i tre punti.

Perrotta 6 - Inizialmente soffre l’attacco “mobile” del Foggia, ma nel complesso non commette sbavature e risulta attento diverse volte.

Del Grosso 6 - Spinge molto, soprattutto nel primo tempo, proponendosi sulla sinistra e aiutando la squadra nel giro palla.

Kanouté 5.5 - Un paio di tentativi in cui risulta impreciso, la sua partita dura appena cinquanta minuti. Dal 51’ Machin 5.5 - Procura il rigore per fallo su Mazzeo, rimedia il giallo ma, per sua fortuna, è un episodio che non risulterà decisivo.

Brugman 6 - Ordine in mediana ma anche sostegno in fase passiva, quando c’è da chiudere qualche varco.

Memushaj 6.5 - Ispirato sin dai primi minuti, si mette in proprio un paio di volte e nella ripresa propizia, con un suo preciso cross, la rete di Gravillon.

Capone 5.5 - Poco meno di un’ora in campo in cui non lascia il segno Dal 57’ Antonucci 6.5 - Ottimo impatto sul match, diversi spunti e dribbling. Da uno di questi nasce, successivamente, il gol di Gravillon.

Monachello 6 - Un solo vero squillo a metà ripresa con un bel tiro a giro che si spegne a lato.

Mancuso 6 - Non riesce ad incidere, tanto movimento ma poche volte riesce a rendersi pericoloso. Nella ripresa ci prova con un bel mancino alto.