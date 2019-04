Le pagelle del Pescara - La prima di Sottil. Del Grosso, errore fatale

Risultato finale: Pescara-Hellas Verona 1-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fiorillo 6,5 - Nei momenti difficili è sempre presente, l'Hellas calcia spesso in porta e diventano tante le parate importanti dell'ex Sampdoria. Grande intervento sul destro a giro di Di Gaudio.

Ciofani 5,5 - Nulla da ridire in fase di spinta, spesso si fa trovare libero lungo la corsia destra. Sfiora l'assist per Bellini ma soffre in fase difensiva, spesso saltato con troppa facilità da Di Gaudio.

Bettella 6 - Le gambe non tremano alla seconda consecutiva da titolare, il giovane centrale del Pescara fatica in avvio ma poi prende le misure a Tupta ed annulla l'attaccante dell'Hellas.

Scognamiglio 6 - Fa valere il suo fisico negli scontri con gli avanti del Verona, solita buona prestazione. Ci prova su azione di calcio piazzato con poca fortuna, positiva la sua prova.

Del Grosso 5 - Spinge meno rispetto al solito, sempre preciso in marcatura su Matos. Cade nel secondo tempo, sul traversone di Vitale si dimentica di Faraoni che con il mancino sigla il pareggio.

Memushaj 5,5 - Più spada che fioretto per l'albanese, stavolta mette da parte le doti tecniche e si sacrifica in fase di non possesso. Si prende un giallo evitabile, pesante visto che l'albanese era diffidato.

Bruno 6 - Soprattutto nel primo tempo non fa passare nemmeno uno spiffero in mezzo al campo, lavoro sporco per il mediano biancazzurro. Viene però limitato dal giallo ricevuto.

Brugman 6,5 - Non era in perfette condizioni alla vigilia, scende in campo ed illumina nei primi palloni giocati. Con una grande giocata manda in porta Sottil che sigla la rete del momentaneo vantaggio del Pescara.

Marras 6 - Si sacrifica molto per tutto il corso della sfida, meno da ala e più da tornante. Prova a dare una mano a Ciofani nel contenere Di Gaudio, rischia di causare un calcio di rigore nella ripresa. (Dal 63' Bellini 6 - Nell'assalto finale prova a rendersi pericoloso e va vicino al gol vittoria).

Mancuso 5 - Non è la sua partita, l'uomo da diciotto reti stagionali non riesce mai a pungere. Contenuto bene dalla retroguardia dell'Hellas Verona, gli arrivano anche pochissimi palloni giocabili. (Dal 71' Perrotta 6 - Non ha colpe sul gol subito, ingresso però sfortunato perchè un minuto dopo arriva il pari di Faraoni).

Sottil 6,5 - Una giornata che sicuramente ricorderà per sempre, aveva preso le misure contro il Carpi e oggi è arrivato il momento del primo gol tra i Professionisti. Freddo sotto porta, si spegne nella seconda frazione. (Dal 77' Monachello sv).