Le pagelle del Pescara - Machin e Memushaj si prendono la scena

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Risultato finale: Pescara-Benevento 4-0.

Fiorillo 6 - Quarantacinque minuti da sostanziale spettatore. Si rende protagonista di una bella uscita su Coda che è poi l'episodio nel quale si infortuna. (dal 46' Kastrati 6 - Viene salvato da Bettella su un intervento non perfetto. Per il resto del match non viene più impegnato)

Ciofani 6 - Suo il cross da cui scaturisce il primo gol di Machin. Attento in difesa e prezioso in ripartenza: buona prova.

Bettella 6,5 - Non fa vedere palla agli attaccanti del Benevento che si rendono pericolosi solo con colpi di testa. Mezzo voto in più anche per il

salvataggio sulla linea che permette ai suoi di restare sul 2-0 e poi dilagare.

Scognamiglio 6 - Prestazione senza sbavature contro un attacco parecchio pericoloso.

Masciangelo 6 - Si mangia un gol a metà primo tempo sbagliando malamente la scelta in area. Accompagna sempre bene l'azione offensiva però, risultando molto utile.

Busellato 6 - Sulla destra lui e Galano sono un pericolo costante, e anche in difesa lascia pochissimo spazio agli avversari.

Palmiero 6,5 - Anche nel primo tempo è tra i migliori, poi nel secondo continua a dare geometria e fosforo ai suoi. (dal 69' Bruno 6 - Il

centrocampista entra e dà ordine ad una squadra che ormai era già sull'onda dell'entusiasmo).

Memushaj 7 - Già nel primo tempo è tra i più pericolosi dei suoi, poi nel secondo tempo segna dopo una bellissima combinazione nello stretto. A

centrocampo non molla un centimetro e si guadagna il calcio di rigore come ciliegina sulla torta.

Galano 6 - Costante spinta offensiva per la squadra di Zauri sulla destra.

Pepìn Machin 7 - Spina nel fianco per la difesa del Benevento, propizia il primo gol con un grande assist ed è il più lesto di tutti ad avventarsi sul

pallone per il secondo gol del Pescara. Realizza poi una doppietta lasciando tutti dietro in contropiede: decisivo.

Borrelli 6 - Un po' macchinoso ma molto utile per prendere falli e far salire la squadra alla sua prima da titolare. (dal 70' Maniero 6 - Entra e si

vede poco, anche se realizza il gol su calcio di rigore. Emozionanti le lacrime per il ritorno al gol dopo più di un anno).