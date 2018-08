Le pagelle del Pescara - Mancuso cambia la sfida, rimandato Antonucci

Risultato finale: Cremonese-Pescara 1-1

Fiorillo 6 - Non può nulla sulla rete del vantaggio di Castrovilli, per il resto non viene praticamente mai messo in difficoltà dagli avanti della Cremonese.

Ciofani 5 - Soffre le giocate di Castrovilli sulla propria corsia, quando si sposta Carretta cominciano i problemi e in velocità perde il duello con l'ex Ternana che serve l'assist per il vantaggio dei padroni di casa.

Gravillon 6,5 - Prova a far valere il grande fisico e le doti aeree nella sfida con Montalto prima e Brighenti poi, strepitosa la sua chiusura su quest'ultimo in contropiede.

Perrotta 6 - Stesso discorso del compagno di reparto, dimostra una buona maturità tattica e prova anche a rendersi pericoloso sui calci piazzati in proprio favore.

Balzano 6,5 - Arriva in ritardo su Castrovilli che chiude in rete l'azione di Carretta, nel secondo tempo cambia marcia e serve l'assist vincete per il colpo di testa di Mancuso.

Memushaj 6 - L'albanese prova a portare la croce nel momento più complicato della sfida, piede educato ma poca reattività dei compagni in area di rigore.

Brugman 6 - Il faro del centrocampo del Pescara, non si accende per tutta la gara ma quando lo fa prova a mandare in porta i compagni. Sul finire di gara colpisce la traversa che poteva regalare il pari con una zampata in area di rigore.

Machin 5 - Da dimenticare la prestazione dell'ex Roma, non fa filtro in mezzo al campo e poi sbaglia una serie di appoggi per i tagli degli esterni in area di rigore. (Dal 85' Capone sv).

Marras 4,5 - Prova qualche taglio in area di rigore interessante ma poco servito dai compagni, poi già ammonito trattiene Greco prendendosi il rosso e scaturendo la reazione dell'avversario.

Cocco 5,5 - Inizio in sordina per l'attaccante del Pescara, prova a mettere in difficoltà Radunovic che gli dice di no sul gran colpo di testa. Sparisce nella seconda frazione. (Dal 68' Mancuso 7 - Il suo ingresso in campo dà la svolta alla sfida, nel finale sfrutta l'errore di Radunovic e segna la rete del pareggio a tempo scaduto).

Antonucci 5 - Rimandato all'esordio il giovane talento di scuola Roma, prova qualche iniziativa timida sulla corsia mancina ma sbatte contro il fisico di Mogos. (Dal 57' Monachello 5,5 - Riceve pochi palloni giocabili per calciare in porta, poco nel vivo della manovra).