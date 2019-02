Le pagelle del Pescara - Mancuso, killer instinct da 9. Bene Scognamiglio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fiorillo 6,5 - A volte troppo plastico, potrebbe bloccare qualche pallone di più, ma il vento lo induce a non rischiare mai la presa. Nel finale si supera su Cappelletti, preservando la rete inviolata. Il merito del clean sheet è suo.

Gravillon 6 - Comincia sulla fascia destra, poi viene dirottato a sinistra. Non giganteggia come quando gioca al centro, è adattato e si vede.

Campagnaro 5,5 - Stringe i denti per essere in campo, ma risente di qualche problemino. Esce ad inizio ripresa dopo qualche svarione e rischio di troppo. Dal 53' Perrotta 6 - Entra bene, ci sta con la testa e non rischia.

Scognamiglio 6,5 - Il migliore della difesa. Domina sulle palle alte, sia dietro che avanti. Proprio con le sue doti di testa sfiora il gol in due circostanze.

Ciofani 6 - Dopo un avvio così così nella fascia non di competenza, torna sulla sua amata destra e migliora. Si fa vedere anche in fase offensiva, proponendosi bene sulla fascia.

Brugman 6,5 - Ha grande visione di gioco e lo dimostra aprendo sempre bene verso i compagni. Rifinitore in mediana e tra le linee, importante il suo apporto alla causa.

Crecco 6 - Ci mette tanta grinta, corre più degli altri per arrivare sempre primo sul pallone. Prestazione di sostanza e non solo.

Memushaj 6,5 - I suoi tiri da fuori sono sempre insidiosi, chiedere a Minelli che ne ha respinti almeno un paio. Buone anche le imbucate in area e le incursioni personali. Dall'87' Bruno s.v.

Marras 7 - Combina con i compagni sempre coi tempi giusti, fornisce un assist perfetto per il 2-0 di Mancuso e, soprattutto, grazie alla sua velocità spesso spacca la difesa avversaria. Spina nel fianco.

Monachello 6,5 - Lavora per la squadra e per Mancuso. Si muove tanto, gioca spesso spalle alla porta e non sbaglia le scelte finali. Gli manca soltanto il gol. Dall'83' Capone s.v.

Mancuso 7,5 - Due occasioni in 18 minuti, due gol. Un avvio migliore di questo? Sale a quota 15 in stagione, poteva fare 16 ma si divora il 3-0 nel secondo tempo. Non si capisce se sia un centravanti o un esterno, ma il killer instinct somiglia tanto a quello dei numeri 9.