Le pagelle del Pescara - Memushaj ci prova, attacco abulico

Risultato finale: Virtus Entella-Pescara 2-0

Fiorillo 6 - Battuto su rigore in entrambe le circostanze, per il resto nessun errore degno di nota.

Zappa 5 - Soffre le avanzate avversarie, non riesce a trovare le giuste contromisure.

Bettella 6 - Prova discreta anche se non mancano le amnesie difensive.

Drudi 5.5 - In difficoltà con De Luca e compagni, non trova i tempi giusti per arginare la manovra offensiva e anche lui finisce per essere travolto.

Masciangelo 5.5 - Ci prova, ma la benzina (e le idee) finiscono presto. (dal 54' Bobic 5 - Nullo il suo apporto alla gara.)

Scognamiglio 5.5 - Quantità e qualità in mezzo alla difesa. Fronteggia con vigore i calciatori avversari, ma non basta.

Bruno 5.5 - Tante palle perse a centrocampo, molto confusione in fase d'attacco. (dal 54' Kastanos s.v. - Sfortunato lascia anzitempo il campo per infortunio). (dall'80' Clemenza s.v. )

Memushaj 6 - Appena sufficiente la sua prova, ci prova, ma senza esito (sfortunato in occasione della traversa).

Crecco 5 - Primo tempo discreto, naufraga nella ripresa causando anche il rigore.

Maniero 5 - Pochi rifornimenti, pomeriggio grigio per l'ex Catania.

Galano 5 - Tanto movimento, ma i compagni lo assistono poco. Cala vistosamente nella ripresa.