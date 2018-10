Le pagelle del Pescara - Monachello non perdona. Super Fiorillo

Risultato finale: Spezia-Pescara 1-3

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fiorillo 7 - I tre punti del Picco sono anche frutto della prestazione dell'estremo difensore, quella su Galabinov è una parata decisiva arrivata un minuto prima la rete del tris di Monachello. Nel finale si esalta anche su Bartolomei.

Balzano 6,5 - Ingaggia un grande duello con Bidaoui senza esclusione di colpi, si impegna tanto in fase difensiva mentre si disimpegna anche bene in sovrapposizione dialogando con continuità con Marras.

Gravillon 6,5 - Un inizio di stagione in crescendo per l'ex Benevento, altra prestazione sopra la media per il centrale di Pillon che è sembra ben posizionato lasciando poco spazio agli attaccanti dello Spezia.

Campagnaro 5,5 - Il cartellino giallo preso in avvio condiziona un pò la sua sfida, commette soltanto un errore in marcatura sul Galabinov che riesce a beffarlo nel primo tempo siglando il gol che aveva riaperto la sfida.

Del Grosso 6 - Ordinaria amministrazione per l'esperto terzino ex Venezia, non ha problemi nel contenere uno spento Gyasi e mura anche sulle sovrapposizione di Filippo De Col senza sbavature.

Memushaj 6,5 - Al primo pallone toccato pennella il corner per la testa di Mancuso che non sbaglia, si rimbocca le maniche e offre il suo buon apporto alla manovra del Pescara con diligenza e abnegazione.

Brugman 6,5 - Si nota di più in fase di non possesso, non lascia mai la sua zona di competenza provando a chiudere sul cervello dello Spezia Ricci. Interpreta nel modo migliore il compito di mediano davanti alla difesa.

Machin 5,5 - Un grande passo indietro rispetto alla super prestazione contro il Benevento, partita più di sacrificio per il dieci del Pescara che non riesce a mettere in mostra le sua qualità tecniche. (Dal 69' Kanouté 6 - Nella fasi di maggior spinta dello Spezia non fa mancare la sua lotta e quantità).

Marras 6,5 - Quando viene lanciato in campo aperto diventa imprendibile, prima costringe al cartellino giallo Giani poi quando non lo prendono serve l'assist vincente per Monachello. Prezioso quando serve. (Dal 86' Perrotta sv).

Monachello 7,5 - Conferma l'ottimo stato di forma, stavolta non si sacrifica soltanto ma svolge nel migliore dei modi il ruolo di centravanti. Una rete per tempo che consegna tre punti pesanti alla formazione di Pillon.

Mancuso 7 - Prosegue il suo personale magic moment, ancora in rete. Affina le capacità aeree e mette a segno il gol del vantaggio con un colpo di testa perfetto su azione d'angolo. E' in fiducia e spesso tenta anche la giocata più complessa. (Dal 81' Crecco sv).