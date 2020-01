Le pagelle del Pescara - nessuna insufficienza, spiccano Galano e Zappa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fiorillo 6,5 - Gara, a tratti, da spettatore non pagante: pochi i pericoli verso la sua porta.

Bettella 6,5 - Ottima gara, sia in fase di copertura che di disimpegno.

Drudi 6,5 - Guida bene la difesa dei suoi, impostando bene come centrale di mezzo.

Scognamiglio 6 - Duro, forse troppo alle volte. Spaventa, comunque, mordendo le caviglie avversarie.

Zappa 7,5 - Corre da gran terzino, realizza un gol da fantasista. Non lo tengono mai quelli del Pordenone, gara davvero perfetta.

Palmiero 6,5 - Imposta bene, prova anche qualche capovolgimento di fronte.

Dall'87' Bruno sv -

Memushaj 6 - Gara che vede più lavoro sporco che impostazione e manovra, comunque buona prestazione per l'albanese.

Del Grosso 6,5 - Motorino costante. Ottimi cross e buonissima corsa.



Machin 6,5 - Alle volte lezioso, ma quando deve mettere i palloni giusti li sbaglia raramente.

Dal 90' Bobic sv -

Galano 7,5 - Un gol, un palo e tante grandi giocate. Giornata di grazia per l'ex Bari.

Maniero 6 - Gara di sofferenza, forse anche troppa per il centravanti. Esce quando ha già dato tutto.

Dal 69' Crecco 6,5 - Si fa subito notare con un gran bell'assist per Machin, che però conclude sul palo. Fisicità e qualità per Legrottaglie.