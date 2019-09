Le pagelle del Pescara - Perla di Memushaj, male Cisco

Risultato finale: Pescara-Entella 1-1

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fiorillo 5.5 - Forse poteva fare meglio sul momentaneo vantaggio dell’Entella.

Vitturini 5.5 - Non particolarmente reattivo in occasione del gol di Schenetti.

Drudi 6.5 - Prende il posto di Campagnaro e conferma di essere tra i più affidabili in categoria.

Scognamiglio 6.5 - Sempre presente in area di rigore. Per poco non riesce col petto ad evitare la rete di Schenetti.

Masciangelo 6.5 - Spinge con efficacia sulla corsia di competenza ed è prezioso per lo sviluppo del gioco.

Memushaj 7 - Il gol del pareggio è un capolavoro.

Kastanos 5.5 - Fatica a prendere per mano il centrocampo e la squadra ne risente.

Busellato 5.5 - Impacciato, non riesce ad inserirsi al meglio nelle trame imbastite dai compagni. Dal 58’ Machin 6.5 - Entra col piglio giusto per provare a convincere Zauri a schierarlo dal primo minuto nei prossimi impegni.

Galano 6 - Stavolta a secco, ma sempre intraprendente.

Brunori 5.5 - Prende il posto di Tumminello ma fatica lì davanti tra i centrali dell’Entella. Dall’83’ Maniero SV.

Di Grazia 6 - Nello stretto è sempre pericoloso, gli manca però un po’ di cattiveria negli ultimi metri. Dal 68’ Cisco 4.5 - Ci si accorge del suo ingresso in campo soltanto per il cartellino rosso rimediato nel finale per un intervento assolutamente evitabile.