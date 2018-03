Le pagelle del Pescara - Pettinari disastroso, Machin deconcentrato

Pescara-Empoli 0-1

© foto di Federico Gaetano

Fiorillo 5,5 - Non sempre preciso nelle respinte, ma in generale non ha colpe in questo match. Può poco sul gol di Donnarumma.

Fornasier 5,5 - Un solo tempo in campo senza nessuna grossa sbavatura. In leggera difficoltà solo quando l'Empoli aumenta la velocità palla a terra al limite dell'area. Dal 46' Gravillon 6 - Forse è troppo irruento, ma almeno gioca con la tenacia giusta, quella che ci vuole contro la prima della classe.

Coda 5,5 - Prova ad ergere il muro, che però cade contro il palleggio dell'Empoli. Nessun grave errore da parte sua.

Perrotta 5 - L'Empoli gioca tanto centralmente e lui prova a murare il più possibile, ma commette un paio di errori soprattutto nel primo tempo. Dal 66' Carraro 6 - Ordinato in mediana. Sufficienti i suoi venticinque minuti.

Balzano 6 - Sbaglia poco in fase difensiva, ma mette sempre tanti cross dalla sua fascia. E' da lì, di fatto, che arrivano i maggiori pericoli per l'Empoli.

Coulibaly 5 - Ha l'occasione di pareggiare i conti, ma su una ribattuta così così di Gabriel è poco deciso e trova soltanto il palo, non dando forza e precisione. Chiara foto della sua gara troppo molle.

Brugman 5,5 - E' il meno peggio del centrocampo. Un paio di buoni recuperi e soprattutto un paio di iniziative là davanti, ma spreca il pallone dell'1-1 spedendo altissimo un rigore in movimento ad un quarto d'ora dalla fine.

Machin 5 - Primo tempo da dimenticare. E' poco concentrato, sbaglia tocchi anche banali. Cresce un po' nella ripresa, ma resta insufficiente.

Crescenzi 5,5 - Gioca con poca tranquillità, è impreciso nei cross. Meglio in fase difensiva che in quella offensiva.

Mancuso 5,5 - Castagnetti lo manda in porta, ma Gabriel lo stende. E' lui a guadagnare il rigore, sprecato poi da Pettinari. Mai pericoloso l'attaccante di proprietà della Juventus però.

Pettinari 4,5 - L'ultimo suo gol risale all'8 dicembre 2017. Da lì il vuoto. Oggi la grande chance con un calcio di rigore, calciato però malissimo, debole e centrale. Disastroso dal dischetto, ma non solo: non gli riesce nessuna giocata. I fischi che lo accompagnano all'uscita dal campo sono la pagella più chiara che i suoi tifosi potessero effettuare. Dal 55' Bunino 5,5 - Non lascia traccia. Si muove tanto, senza però essere mai pericoloso.