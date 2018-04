Le pagelle del Pescara - Pettinari torna al gol, male la difesa

Risultato finale: Pescara-Bari 2-2.

© foto di Federico Gaetano

Fiorillo 6 - Non ha molte responsabilità sui due gol subiti, può fare davvero poco. Per il resto del match non corre moltissimi pericoli.

Fiamozzi 5 - Soffre troppo le giocate di Cissé, non riesce quasi mai a limitare le giocate dell’esterno del Bari.

Coda 5 - I gol arrivano da due errori di posizionamento. Non una partita incredibile, esce anche per via di un problema fisico. (Dal 34' Campagnaro 5 - Compie un paio di interventi che gli costano il rosso, poteva complicare la gara dei suoi).

Fornasier 5.5 - Qualche sbavatura di troppo, che lascia troppi spazi agli avversari. Male anche sulle verticalizzazioni.

Crescenzi 6 - Non lascia molto spazio a Galano, lo limita molto bene. Nel finale alza il raggio d’azione e attacca insieme a tutta la squadra.

Coulibaly 5 - Non entra bene in campo e i tifosi del Pescara glielo fanno notare senza mezzi termini. Troppe distrazioni, soprattutto in fase di costruzione. (Dal 50' Machin 7 - Entra in campo e cambia il match. Pregevole l'assist per il gol del pari).

Brugman 6.5 - Uno dei migliori in campo, sbaglia davvero poco. A centrocampo recupera tantissimi palloni.

Valzania 7 - Sta bene e si vede sin dai primi minuti. Si inserisce spesso, crea molti pericoli. Ha anche un paio di buone occasioni da gol.

Mancuso 7 - Segna e lascia aperta la partita fino alla fine. Tanti buoni movimenti, sbaglia poco. Un vero e proprio punto di riferimento. (Dal 67’ Falco 6 - Va a fasi alterne, ma fa vedere un paio di buone giocate).

Pettinari 7.5 - Un gol che pesa moltissimo, soprattutto in chiave salvezza. Prima della rete compie moltissimi movimenti e solo un ottimo Micai gli nega più di una marcatura.

Capone 6 - Si muove molto bene, riesce a creare diversi problemi. Va a fasi alterne, serve più continuità in questo finale di stagione.