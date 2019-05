Le pagelle del Pescara - Prima gioia per Bettella, Sottil scatenato

Pescara-Salernitana 2-0

Riccardo Sottil

Fiorillo 6 – Non corre alcun pericolo di sorta, vivendo una giornata più che tranquilla.

Balzano 6,5 – Sempre puntuale nelle sue sovrapposizioni offensive, che offrono sempre ampiezza alla manovra. Crea non pochi grattacapi a Lopez, che fatica a contenerlo.

Scognamiglio 6,5 – Prova autoritaria del centrale di Pillon, sempre preciso in chiusura e bravo a leggere in anticipo le situazioni di pericolo.

Bettella 7 – Il giovane centrale mette in mostra tutto il suo bagaglio tecnico, commettendo ben poche sbavature e rendendosi utile anche in fase di costruzione. Realizza il primo gol tra i professionisti con una splendida volèe che apre le marcature.

Pinto 6,5 – Macina chilometri, mostrandosi sempre pronto a chiudere la diagonale sugli inserimenti di Casasola e Djavan Anderson. Spinge anche tanto, accompagnando costantemente la manovra e servendo diversi palloni invitanti per le punte. Dall'85' Ciofani 6,5 - Prima gioia in biancazzurro per il terzino, che chiude la gara con un morbido tocco sotto.

Crecco 5,5 – Fatica ad entrare nel vivo del gioco, stretto nella morsa dei grintosi centrocampisti granata. Si limita al compitino senza strafare. Dal 63' Bruno 6 - Ci mette tanta esperienza e sapienza tattica, amministrando ottimamente ogni pallone. Tra i suoi piedi la palla è in cassaforte.

Brugman 6 – Dirige i lavori in campo, faticando però a dar rapidità alla manovra. Dai suoi piedi arrivano comunque verticalizzazioni e aperture geniali per i compagni. Da un suo tiro-cross nasce il gol di Bettella.

Memushaj 6 – Rientro in campo tra luci ed ombre per l’albanese. Dopo un primo tempo sottotono, cresce nella ripresa, proponendo diversi inserimenti offensivi che tengono in apprensione i granata.

Marras 6,5 – Gara a tutto campo da parte del laterale pescarese, che si sacrifica tanto per la squadra, recuperando diversi palloni. Svaria su tutto il fronte offensivo senza fornire punti di riferimento. Cala nella ripresa. Dal 79' Antonucci sv

Mancuso 6 – Tanto lavoro lontano dalla porta da parte del centravanti meneghino, che fatica a trovare palloni offensivi giocabili. Ad inizio gara prova una volèe in area da posizione defilata, spedendo alle stelle. Nella ripresa lavora alcuni buoni palloni per i compagni senza però riuscire a rendersi pericoloso.

Sottil 7 - Minaccia costante per la Salernitana sul versante di destra. Il ragazzo classe '99 svernicia a più riprese Casasola e compagni, creando spesso la superiorità con le sue accelerazioni. Serve alcuni palloni invitanti in area che i compagni non riescono a sfruttare.