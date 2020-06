Le pagelle del Pescara - Pucciarelli determinato, Zappa cambia marcia

Risultato finale: Pescara-Juve Stabia 3-1.

Fiorillo 6,5 - Disturbato dal sole nel primo tempo, riesce comunque a tenere abbassata la saracinesca di fronte ai tentativi gialloblu. Nella ripresa corre meno rischi, incolpevole sul gol di Elia.

Balzano 6 - Non giocava da fine settembre a causa di un lungo infortunio, rientro positivo per il terzino degli abruzzesi.

Bettella 6,5 - Sceglie bene i tempi di intervento quando si tratta di disinnescare azioni pericolose dalle parti di Fiorillo.

Drudi 6 - Attento sulle incursioni degli aversari in area, rimedia però un giallo evitabile dalle parti del centrocampo. Nella ripresa alza bandiera bianca per un infortunio. Dall'8' s.t.: Masciangelo 7 - Un cambio necessario che si rivela più che mai azzeccato: la fascia sinistra beneficia del suo ingresso e la sua percussione in velocità e assist preciso valgono il secondo gol biancoazzurro.

Crecco 6,5 - Canotto lo mette alla prova soprattutto nel primo tempo, ma i meccanismi difensivi abruzzesi tengono bene. Nel finale si fa trovare nel posto giusto al momento più che giusto per incornare il tris.

Zappa 7,5 - Grande exploit nel secondo tempo da parte dell'esterno biancoazzurro, davvero incontenibile per la difesa ospite. Assist per Pucciarelli e sigillo personale per il momentaneo 2-0. Giornata da incorniciare. Dal 41' s.t.: Pavone n.g. - Entra con il piglio giusto, anche se solo per pochi minuti.

Busellato 5,5 - Fatica a trovare soluzioni per far male alla difesa stabiese, ma in qualche occasione ci si mette anche un po' di sfortuna.

Kastanos 6 - Lotta a centrocampo, talvolta con un po' troppa irruenza. Sfiora il vantaggio in avvio di ripresa ma colpisce soltanto l'esterno della rete. Dal 31' s.t.: Melegoni n.g. - Nel finale contribuisce a tenere alta la squadra.

Memushaj 6,5 - Nel primo tempo ha tra i piedi almeno due occasioni d'oro ma prima è impreciso nella conclusione a rete, mentre a ridosso dell'intervallo un grande Provedel gli nega la gioia del gol. Nella ripresa è meno spettacolare ma molto più concreto.

Galano 6,5 - Conferisce dinamismo all'azione offensiva del Pescara e dà il proprio contributo a quasi tutte le azioni più pericolose nella prima parte di gara. Alla distanza cala un poco. Generoso. Dal 41' s.t.: Bojinov n.g. - Prova a lasciare il segno da calcio di punizione ma non indovina il colpo ad effetto.

Pucciarelli 7 - Poco in evidenza nelle prime fasi di gioco, alla lunga esce fuori, grazie anche alla determinazione con cui cerca la rete. Ottimo l'inserimento e la finta su Provedel. Ci riprova pochi minuti dopo ma viene murato da Germoni. Dal 31' s.t.: Clemenza n.g. - Poco dopo il suo ingresso arriva la rete che di fatto chiude la partita.