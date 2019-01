Le pagelle del Pescara - Scognamiglio tiene botta, Del Grosso svagato

Risultato finale: Pescara-Cremonese 0-0

Fiorillo 6 - Attento tra i pali, dove non arriva lui c'è la traversa che lo salva sul tiro di Piccolo.

Ciofani 6 - Tiene la posizione, soffre un po' Soddimo in particolare nel primo tempo. Meglio nella ripresa.

Gravillon 6 - Tiene botta agli attaccanti della Cremonese. Buona prova nella ripresa.

Scognamiglio 6.5 - Soffre poco in difesa, in particolare nella ripresa, riuscendo a contenere l'attacco avversario. Sfiora anche il gol.

Del Grosso 5 - Poca spinta in avanti. Con un errore nella ripresa rischia di mandare in porta Piccolo.

Memushaj 6 - Poco appariscente, ma lo trovi ovunque, sufficiente sia in ripartenza che in fase di non possesso.

Brugman 6 - Inizio timido, poi sale con il passare dei minuti. Meglio nella ripresa rispetto al primo tempo.

Machin 6 La grinta e l'impegno ci sono, ma alle volte per troppa foga commette delle ingenuità.(Dall'80' Kanoute s.v. - ).

Marras 5.5 - Poche occasioni avute, fatica a farsi largo tra le maglie avversarie. (Dal 90' Del Sole s.v. - )

Mancuso 5.5 - Fatica a rendersi pericoloso, più dedito a lavoro di sponda. Al tiro praticamente mai.

Melegoni 6 - Dà tutto finché rimane in campo. Un po' confusionario, ma non molla. (Dal 59' Capone 6 - Ci prova, ma non lascia il segno.)