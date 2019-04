Le pagelle del Pescara - Sempre in gol Scognamiglio, Fiorillo decisivo

Risultato finale: Pescara-Palermo 3-2

Fiorillo 7 - Questa vittoria è soprattutto la sua, l'estremo difensore di casa si rende protagonista di parate di grandissima importanza e fattura. Non può nulla soltanto su Moreo e Pirrello.

Gravillon 5 - La copia sbiadita del centrale ammirato nella prima parte di campionato, nella difesa a tre non rende al meglio. Si perde anche Pirrello nell'azione del secondo gol del Palermo. Da una sua girata però nasce il corner del gol di Scognamiglio.

Scognamiglio 6,5 - Chiamato a guidare la retroguardia di Pillon, sicuramente poteva fare meglio in fase difensiva. Nella ripresa è tutt'altra storia, conferma le sue grandi doti aeree e firma la rete del nuovo vantaggio.

Perrotta 5,5 - Sicuramente corre meno pericoli rispetto al resto dei compagni di reparto, affonda quando il Palermo attacca a testa bassa. Immerso nella confusione generale per un tempo.

Balzano 6,5 - Avanza di qualche metro il suo raggio d'azione, chiamato ad attaccare e ripiegare. Alla prima occasione con il destro pennella il traversone per il mancino vincente di Del Grosso.

Brugman 6 - Regista appannato nella serata dell'Adriatico, si vede pochissimo in fase di costruzione della manovra. Mette da parte il fioretto nella ripresa andando di sciabola battagliando con i colleghi avversari.

Memushaj 7 - Costruzione e randellate, c'è tutto nella prestazione dell'albanese. Dialoga alla perfezione con Balzano in occasione della prima rete del Pescara, nella ripresa pesca il jolly del pareggio dei padroni di casa.

Crecco 5 - Pienamente insufficiente la prestazione dell'ex Lazio, non entra mai in partita. Tende a spostarsi lungo l'out mancino senza trovare lo spazio per rendersi pericoloso. (Dal 70' Bruno 6 - Muscoli per conservare la rimonta biancazzurra).

Del Grosso 6,5 - Dopo soli sei minuti esulta per la rete segnata, perfetto il suo piatto sinistro a battere Pomini. Uno dei più attivi per i padroni di casa, affonda spesso lungo la corsia di competenza. (Dal 84' Sottil sv).

Mancuso 6 - Stavolta non trova il gol ma è sempre pericoloso in quei pochi palloni giocabili, una volta per tempo prova a mettere i brividi a Moreo. Sempre braccato dai centrali rosanero.

Monachello 5 - Esce tra qualche fischio del pubblico di casa, non riesce a colpire. Quando viene chiamato in causa combina abbastanza poco, viene anche ammonito per simulazione in area di rigore. (Dal 54' Del Sole 6 - Non comincia benissimo al fianco di Mancuso, meglio con il passaggio al tridente).