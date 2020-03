Le pagelle del Pescara - Serata no per Bettella, ci prova solo Clemenza

vedi letture

Fiorillo 5,5- Non può molto sui primi due gol e sulla quarta rete, mentre qualche responsabilità sul terzo ce l’ha non uscendo sul cross di Improta.

Bettella 4,5 - Non è la sua serata e si vede già in occasione del primo gol lasciando Insigne libero di calciare da dentro l’area di rigore. Poi scivola in fase di uscita del pallone e dà il via all’azione del 2-0 del Benevento. Qualche minuto dopo prova a farsi perdonare ma trova un reattivo Montipò.

Campagnaro 5- Poco aggressivo su Moncini che ha tutto il tempo di cominciare l’azione che porterà al gol di Insigne. Impreciso anche in fase di impostazione.

Marafini 5 - Doveva giocare Scognamiglio, ma accusa un fastidio muscolare nel riscaldamento e Legrottaglie è costretto a schierare Marafini. Dal suo lato c’è un cliente scomodo come Insigne che lo chiama spesso fuori posizione. Si perde Moncini alle spalle sul 3-0 del Benevento. (dall’82’ Diambo - s.v.)

Masciangelo 5- Si posiziona a destra per colpa dell’emergenza infortuni ed è costretto a giocare con il piede non suo. Nella ripresa viene spostato a sinistra ma il rendimento dell’esterno di Legrottaglie non cambia.

Bruno 5 - Verticalizza poco e non rischia mai lil passaggio andando spesso all’indietro e perdendo quasi sempre un tempo di gioco. Nella ripresa inizia altrettanto male e Legrottaglie lo sostituisce dopo un’ora. (dal 59’ Melegoni 5 - Entra quando ormai il risultato era già compromesso e non riesce a fare filtro, anzi si fa spesso sorprendere dagli inserimenti dei trequartisti di Inzaghi tra le linee).

Memusaj 5,5 - Rientra dopo l’assenza con lo Spezia, prova in un paio di occasioni la soluzione personale su punizione senza fortuna. Mancano i suoi inserimenti in area e l’unica volta che ci prova trova sulla sua strada un tempestivo Montipò.

Crecco 5 - Dal suo lato c’è Insigne che lo tiene fisso nella propria metà campo. La catena con Marafini non funziona molto bene e nella ripresa si scambia con Masciangelo passando alla difesa a 4, ma continuano a soffrire gli esterni del Benevento.

Galano 5,5- Che non sia un periodo fortunato non è un mistero. Nel primo tempo colpisce un palo ma il gioco era già fermo per posizione di fuorigioco. In un altro paio di occasioni prova la soluzione individuale ma senza lasciare il segno.

Clemenza 6 - Inizia bene cercando palloni giocabili a centrocampo. Dei suoi è il più pericoloso nel primo tempo mettendo anche Bettella in condizione di segnare. E’ l’ultimo ad arrendersi anche nel secondo tempo.

Borrelli 5,5 - Primo tempo impalpabile e senza pericoli verso la porta di Montipoò. Nella ripresa ha un’occasione sul 3-0, ma la spreca. (dal 70’ Maniero 5 - Come il suo predecessore non riceve palloni giocabili e rimane imbottigliato tra i due centrali. Non si registrano occasioni create).