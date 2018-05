Le pagelle del Pescara - Valzania moto perpetuo, delude Machin

Risultato finale: Pescara-Cesena 0-0.

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fiorillo 6 - Praticamente inoperoso, non subisce tiri verso lo specchio. Bene sui palloni alti, non si fa mai sorprendere.

Fiamozzi 6 - Spinge moltissimo sulla corsia esterna, soprattutto nella ripresa. Limita molto bene Dalmonte. (Dall’87' Coda s.v.).

Gravillon 6.5 - Non sbaglia niente, è sempre in anticipo sulle giocate degli avversari. Sceglie sempre i tempi giusti.

Perrotta 6.5 - Come il compagno di reparto gioca un’ottima partita. E in un paio di occasioni si rende pericoloso in attacco.

Crescenzi 6 - Spinge con continuità sulla sinistra, ha soltanto qualche difficoltà nel primo tempo nel tenere Vita.

Machin 5.5 - Non riesce ad esprimersi al meglio, compie qualche errore di valutazione e perde diversi palloni in mezzo al campo.

Brugman 6.5 - Uno dei migliori in campo, fa girare la palla e cerca sempre l’invenzione per i compagni.

Valzania 6.5 - Un moto perpetuo, si inserisce con costanza e crea sempre pericoli. Ha anche diverse occasioni, ma non trova lo specchio della porta.

Mancuso 5.5 - In un paio di giocate perde l'occasione buona. Il passaggio tentato in area al posto del tiro è la fotografia della sua gara. (Dal 78’ Baez 5.5 - Non entra molto bene in campo, non riesce ad incidere).

Pettinari 6 - Lotta molto bene, spesso fa reparto da solo. Diventa un punto di riferimento per tutta la squadra. (Dal 72’ Bunino 6 - Bel carattere, entra in campo e scuote la squadra).

Capone 6.5 - Un gran bel primo tempo, dove mostra tutto il suo repertorio. Nel secondo tempo cala l'intensità, ma è comprensibile.