Le pagelle del Pisa - Aya monumentale, Pinato sblocca

Ramzi Aya

© foto di Giuseppe Scialla

Gori 6,5 – Intervento super su De Marchi. Sicuro in ogni situazione.

Birindelli 6,5 – Al rientro dalla squalifica, sforna il cross per la rete di Pinato. (72' Ingrosso 5,5 - Impatto non eccezionale sulla gara, soffre la velocità degli avversari).

Aya 7 – Non sbaglia niente. Vince il duello tutto fisico con Diaw.

Benedetti 6,5 – Concentrato e pulito nelle letture difensive.

Liotti 6 – Diligente, si preoccupa soprattutto della fase difensiva.

Siega 6 – Più sciabola che fioretto. Prestazione di grande sostanza.

De Vitis 6,5 – Vicino al gol con un gran tiro da fuori. Conclude con i crampi.

Pinato 7 – In crescita costante. Sblocca il risultato con un inserimento perfetto. (70' Verna 6 - D'Angelo lo manda in campo per proteggere il risultato. Ci mette tanta grinta)

Minesso 5,5 – Si muove tra le linee, utile nel raccordare il gioco ma poco pungente.

Moscardelli 6 – Prezioso nel tenere il pallone e far salire la squadra. (80’ Asencio sv)

Masucci 5,5 – Si fa vedere soprattutto in fase di rifinitura. Causa il rigore con un tocco di mano.