Le pagelle del Pisa - Benedetti soffre e gioisce, Pinato buon impatto

Risultato finale: Pisa-Spezia 3-2.

Gori 6 - Non sempre ostenta sicurezza, ma è esente da colpe sui gol subiti.

Lisi 6 - Spinge tantissimo nel primo tempo, sfruttando gli spazi concessi da Bastoni. L'ingresso del più esperto Vignali lo limita in particolare nella ripresa.

Aya 6,5 - Fa valere il fisico in fase difensiva, e trova il colpo di testa che apre la contro-rimonta del Pisa. Non esteticamente impeccabile, ma molto efficace.

Benedetti 7 - Nel momento di maggiore pressione dello Spezia va in sofferenza con Ragusa. Grande caparbietà nel finale quando riesce a piazzare l'incornata che stende i bianconeri per il definitivo 3-2.

Ingrosso 5,5 - Concede troppi spazi a Ragusa sulla sua fascia di competenza. Manca l'adeguato filtro sulla sinistra.

Siega 6 - Nel primo tempo è autore di alcune giocate che mettono in seria difficoltà lo Spezia. Nella ripresa non è altrettanto lucido e D'Angelo decide di mandare in campo Pinato. Dal 27' s.t.: Pinato 7 - Ottimo impatto sulla gara, con un tiro velenoso al primo pallone giocato, ed il cross pennellato alla perfezione sulla testa di Benedetti per il 3-2.

De Vitis 6,5 - Dirige con intelligenza il centrocampo senza mai lasciarsi prendere dalla foga.

Marin 6 - Prova a rendersi pericoloso sui calci piazzati, ma complessivamente manca un po' di costanza nel far sentire la propria presenza nella manovra offensiva.

Fabbro 6 - Qualche intuizione interessante per gli attaccanti, talvolta però manca l'adeguato contributo in termini di copertura sulla ripartenze. Dal 12' s.t.: Gucher 6,5 - Aumenta la fisicità del centrocampo del Pisa, spende diversi falli e dalla bandierina trova la testa di Aya per il momentaneo pareggio.

Marconi 6,5 - Succede di tutto nella partita di Marconi, dal giallo per simulazione al gol, fino all'espulsione nel finale che potrebbe costare cara, ma a conti fatti è indolore. Lotta con caparbietà su ogni pallone, non è sempre preciso ma riesce a trovare la rete che sblocca il Pisa.

Masucci 6 - Lavora con generosità a servizio della squadra, dando il suo contributo non solo in attacco, ma anche quando si tratta di ripiegare in difesa per contrastare le ripartenze dello Spezia. Dal 33' s.t.: Moscardelli n.g. - Entra per dare il suo contributo di esperienza nel concitato finale.