Le pagelle del Pisa - Benedetti, un solo errore ma decisivo. Masucci con una chicca

Risultato finale: Empoli-Pisa 2-1

Gori 6,5 - Para sostanzialmente tutto quello che può. Nel primo tempo si rende protagonista di almeno tre o quattro interventi decisivi. Capitola solo su due grandi conclusioni di Frattesi e Tutino.

Belli 6 - Torna in campo dal 1' dopo un lungo periodo e svolge il suo compito con diligenza (dall'80' Pisano - s.v.)

Benedetti 6 - Al centro l'Empoli non riesce mai a sfondare e il merito è suo e di Caracciolo. Sulle palle aeree non si passa, anche se non riesce ad opporsi a Frattesi autore comunque di un gran gol e sbaglia sul cross di Ciciretti che nel finale porta al gol di Tutino.

Caracciolo 6,5 - Nel primo tempo ferma l'Empoli con almeno un paio di interventi decisivi. Alla fine anche lui deve capitolare sotto i colpi di Frattesi e Tutino.

Lisi 6 - Buona partita in copertura ed in fase di spinta.

Gucher 6 - Il capitano fa la voce grossa a centrocampo, anche se fatica un po' a stare dietro a Ricci e Frattesi. Una prova comunque sufficiente, è spesso al centro dell'azione.

Marin 6 - Si rende spesso pericoloso in area avversaria, soprattutto con cross non sfruttati a dovere dalle punte (dal 67' Pinato 6 -Prova ripetutamente a bucare la difesa avversaria nel finale scappando in contropiede, anche se non riesce a trovare l'azione vincente).

De Vitis 6 - Grande presenza a centrocampo, anche se come il compagno di reparto Gucher soffre un po' la velocità dei giovani centrocampisti avversari.

Siega 5,5 - Non riesce ad essere decisivo anche se almeno un paio di volte si rende pericoloso in area avversaria, senza riuscire però a pungere.

Masucci 7 - Il gol è una vera e propria chicca: salta con un sombrero Romagnoli e poi infila all'angolino. Poi fa un grande lavoro per aiutare la squadra e far salire i compagni (dal 74' Fabbro 5 Ha sui piedi nel finale almeno due occasioni decisive, ma è troppo lento e Romagnoli lo recupera entrambe le volte).

Marconi 5,5 - Non riesce a trovare la zampata decisiva nonostante i ripetuti cross arrivati dalle fasce e qualche tentativo in area. Alla fine resta con un pugno di mosche in mano.