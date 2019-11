Le pagelle del Pisa - Disastro generale, si salvano Gori e Marconi

© foto di Fabrizio Pozzi

Gori 6 – Incolpevole sulle reti abruzzesi. Para un calcio di rigore a Galano.

Belli 5,5 – Si perde Borrelli. Prova a riscattarsi sfornando un bel cross per Marconi, poi si fa male ed è costretto ad uscire. (44’ Liotti 5 - Disastroso il suo impatto. In grossa difficoltà nella difesa a tre).

Ingrosso 5 – D’Angelo gli dà fiducia riconfermandolo al centro della difesa ma stavolta appare insicuro.

Benedetti 5,5 – Il migliore della retroguardia nel primo tempo. Crolla insieme al resto della squadra nella ripresa.

Lisi 5,5 – Ci mette buona volontà. Qualche buon affondo sulla sinistra, ma dietro concede troppo.

Verna 5,5 – Cerca di tenere il passo in mediana, alla fine però deve alzare bandiera bianca.

Gucher 5 - Ritmo troppo compassato. Soffre terribilmente il dinamismo degli avversari.

Di Quinzio 5 – Brusco passo indietro rispetto alla gara con la Salernitana. Non si vede mai.

Siega 5,5 – Tra le linee non riesce a incidere come vorrebbe. Pochi spazi per i suoi inserimenti. (64' Marin 5,5 - Gli viene chiesto un cambio di passo in mediana che non avviene).

Marconi 6 – Per distacco il più pericoloso. Fa salire la squadra ed è l'unico a concludere verso la porta, senza fortuna. (68' Moscardelli 5,5 - Cerca gloria con un bel sinistro dal limite, ma non è giornata).

Fabbro 5,5 – Attacca bene la profondità ma è troppo frenetico quando si tratta di finalizzare.