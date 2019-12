Le pagelle del Pisa - Fabbro guizzante, Moscardelli, errore che pesa

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Gori 6,5 - A dispetto del passivo, salva più volte il risultato su Bruccini, Baez e Riviere. Nulla può sui gol.

Birindelli 6,5 - Ha spinto parecchio soprattutto nel primo tempo. Buoni anche i cross, nessuna responsabilità sulle reti subite dai suoi. Segna anche un gran gol.

Aya 5 - Si perde Riviere sul gol dello 0-3. Bene in disimpegno ed impostazione, ma l'errore pesa.



Benedetti 5,5 - Esce bene palla al piede, ma ha il demerito di non chiudere su Broh e Riviere sganciandosi sulle loro conclusioni da fuori.



Lisi 5,5 - Si vede meno del compagno di reparto, ed alle volte sbaglia qualche copertura sugli esterni avversari.

Marin 4,5 - Non è mai decisivo in mezzo al campo, e commette anche un fallo che poteva far malissimo all'avversario e costargli un rosso meritato. Espulsione che, comunque, arriva meritatamente nel finale di partita.

De Vitis 5 - Ha il demerito di favorire l'1-0 di Riviere perdendo il pallone che poi il francese ha trasformato in oro. Impreciso in più occasioni.

Dall'81' Di Quinzio sv -



Verna 5 - Tocca pochi palloni, perdendone anche un paio. Evanescente.

Dal 46' Fabbro 6,5 - Fa pentire D'Angelo di non averlo schierato dall'inizio. Assist per Birindelli, decisivo nella conquista del rigore e presenza sempre pericolosa in area avversaria.

Pinato 5,5 - Propositivo, prova ad andare anche al tiro. Le polveri bagnate dei suoi nel primo tempo, però, non lo aiutano.

Dal 63' Minesso 5 - Non tocca alcun pallone pericoloso, risultando evanescente nella mezzora disputata.

Gucher 5 - Mai pericoloso sulla trequarti, prova a smistare il gioco in avanti senza successo.

Moscardelli 4,5 - Il pessimo rigore battuto pesa tantissimo sulla valutazione. Avrebbe potuto siglare il 2-3, e invece spreca tutto con un sinistro ciabattato.