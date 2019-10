Le pagelle del Pisa - Follia di Birindelli, l'autogol di Benedetti pesa

Livorno-Pisa 1-0

Gori 6 - Preso contro tempo sull'autogol di Benedetti, può fare ben poco.

Meroni 6 - Con coraggio si affaccia spesso in avanti. Su un suo cross da destra Marconi sfiora il momentaneo pareggio (dal 64' Birindelli 3 - 3 come i minuti da lui giocati, prima di riceve il rosso diretto per la reazione a Luci.)

Aya 6 - Partita di grande sostanza, arriva al triplice fischio senza forze.

Benedetti 4,5 - Sarebbe stata da sufficienza piena la sua prova, sulla quale però pesa tanto l'autogol decisivo al 16' del primo tempo: un intervento goffo che spiazza il proprio portiere e regala 3 punti al Livorno.

Lisi 7 - Forse il migliore per i suoi. Nel primo tempo è l'unico che crea pericoli a sinistra.

Gucher 6,5 - Prestazione maiuscola in mezzo al campo: tutte le azioni passano da lui. Nel finale piazza bene un destro di prima intenzione, che poi viene murato: finisce con i crampi.

Verna 5,5 - Tanta quantità, meno qualità. Interpreta bene il suo ruolo e fa senza soluzioni di continuità il percorso da un'area all'altra.

Siega 6,5 - Molto pimpante. Intelligente e scaltro nell'anticipare Bogdan, che lo atterra e riceve il secondo giallo.

Marin 5 - Invisibile nel primo tempo, fa un paio di buoni spunti nella ripresa (dal 60' Di Quinzio 5 - Non si vede mai. Entra per dare impulso all'attacco, ma pochi minuti dopo il suo ingresso in campo viene espulso Birindelli e l'inerzia della partita cambia.)

Masucci 5 - Ha due occasioni da gol, la seconda colossale davanti a Zima, ma non le concretizza (dal 74' Moscardelli 6 - Con lui in campo l'attacco del Pisa ha un altro peso. Grande impatto sulla gara.)

Marconi 5,5 - Partita difficile per gli attaccanti del Pisa, a cui non arriva quasi mai la palla dentro l'area da battere a rete. Lui si dà da fare e usa bene il suo fisico.