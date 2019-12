Le pagelle del Pisa - Giù il cappello per Moscardelli. Aya dominante

Risultato finale: Trapani-Pisa 1-3

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Gori 6,5 - Un intervento decisivo nella prima frazione: di puro istinto, si oppone al colpo ravvicinato di Pettinari. L'attaccante granata riesce però ad infilarlo poco prima dell'intervallo, con un destro in mischia. Nella ripresa replica con due ottimi riflessi su Moscati ed Evacuo.

Benedetti 6 - Aya è in forma strepitosa e questa sera guida anche lui nei movimenti della linea. Ad un passo dal gol con un colpo di testa che disegna un campanile che si stampa sulla parte alta del montante.

Aya 7 - Poco oltre il decimo di gioco si fa sorprendere da Pettinari, che per sua fortuna non buca Gori. Poi compie diversi interventi decisivi, primo tra tutti il salvataggio miracoloso in spaccata sul destro a botta sicura di Moscati. Meno complesso, ma comunque efficace, il rammendo sul tiro da pochi metri di Biabiany.

Ingrosso 6 - Rischia qualcosa su un'infilata di Grillo, cavandosela con un fallo da ammonizione e una punizione dal limite che il Trapani non capitalizza. Difende con discreto ordine, e lascia il campo poco dopo l'ora di gioco. (Dal 62' Birindelli 6 - Ingresso ok, si adegua subito ai ritmi del match).

Lisi 7 - Spinta propulsiva che mette spesso e volentieri in crisi la difesa del Trapani. Gli basta una sola discesa per apparecchiare per Pinato, che fa il resto. Nel secondo tempo si toglie la soddisfazione - meritata - dell'assist per il tris.

De Vitis 6,5 - Da una sua apertura millimetrica ha orgine la rete subitanea di Pinato. Non si sbottona per garantire equilibrio a centrocampo, ma legge bene tutte le situazioni che gli capitano a tiro. (Dall'84' Siega s.v.).

Gucher 6,5 - Sostanza, ritmo e buona qualità in mezzo al campo. Tutti gli ingredienti per una prestazione totale: nella sua serata c'è spazio per un salvataggio sulla linea con il petto, ma anche per un quasi-gol su punizione, sventato da Carnesecchi.

Verna 5,5 - Sembra leggermente sottotono rispetto ad una squadra che questa sera viaggia su frequenze altissime. Pecca a tratti di superficialità e non riesce ad andare oltre la giocata elementare. Poco brillante, ma non fa danni.

Marin 6,5 - Si divide la trequarti con Pinato, giostrando con buona proprietà tra le linee. È lui a servire l'assist a Moscardelli, con un traversone forte e teso con il destro, al bacio per l'acrobazia dell'attaccante.

Pinato 7 - Mica male il suo avvio di gara: al primo pallone toccato si aggiusta il pallone sul destro, e fulmina Carnesecchi con un radente imprendibile, che si infila all'angolino. Buon lavoro in appoggio alla punta e nei ripiegamenti.

Moscardelli 7,5 - Trentanove anni e non sentirli: regge da solo il peso dell'attacco nerazzurro, e dopo diciotto minuti delizia la platea con un colpo in rovesciata che lascia sbigottito Carnesecchi, e non solo. Candidatura autorevole per il gol dell'anno in cadetteria. Chiude una serata da favola con la doppietta, e la standing ovation di tutto lo stadio al momento del cambio. (Dal 73' Fabbro 6 - Ammonito, ma lotta per la squadra).