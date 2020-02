Le pagelle del Pisa - Gori decisivo, Soddimo ingenuo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Pisa conquista il quarto pareggio nelle ultime cinque partite. All’Arena Garibaldi un super gol di Lisi risponde all’acrobazia di Meggiorini. Vediamo le pagelle della formazione neroazzurra.

Gori 6,5: Non riesce ad opporsi alla sforbiciata di Meggiorini, è superlativo sul colpo di testa di Segre. Nella ripresa è di nuovo decisivo su Djorjevic che si era presentato lanciato a rete. Chiude il match con il turbante per la botta ricevuta.

Birindelli 5,5: E’ sempre presente per ricevere il pallone e portarsi al cross. In fase difensiva perde un paio di palloni davvero ingenuamente e per fortuna i suoi errori non hanno conseguenze peggiori.

Benedetti 6: Bene in chiusura, qualche errore in fase di impostazione. Ceter non è cliente semplice ma lui si coordina bene con il nuovo compagno di reparto, Caracciolo.

Caracciolo 6,5: Esordio ok, con un paio di chiusure decisive su Djordjevic lanciato a rete. Non arriva per una frazione di secondo sul colpo di testa di Marconi che chiedeva solo di essere spinto in rete.

Lisi 7:Vede decollare Meggiorini senza potere di intervento in occasione dello 0-1. Poi torna sui suoi standard con continui cross e con la gemma che vale il gol dell’1-1.

Gucher 7: Dai suoi piedi parte il primo tiro del match e tanti cross interessanti da qualsiasi zona del campo. E’ una fonte inesauribile di gioco e si prende mezzo punto in più per il clamoroso salvataggio che vale quanto un gol nel sesto minuti di recupero.

Marin 5,5: Nel primo tempo crea poco, perché il pallino del gioco è quasi sempre nelle mani del Chievo. Non è un caso che il suo rendimento migliori nella fase del match in cui il Pisa cresce. Cala nuovamente nel finale.

Pinato 6: Tanti inserimenti pericolosi ed un dinamismo che lo rende tra i migliori del centrocampo neroazzurro. Dal 17’ st Soddimo 4,5: si segnala di più per i cartellini che per qualche azione degna di nota. Giallo evitabile per proteste, rosso evitabilissimo per un calciatore della sua esperienza.

Siega 5,5: Poco contributo alla manovra da trequartista, quando entra Soddimo arretra sulla linea dei centrocampisti dove il suo rendimento migliora.

Masucci 6: Il solito Masucci che si lancia su ogni pallone e che si fa valere nel gioco aereo anche se sconta diversi centimetri rispetto ai centrali clivensi. Dal 36’ st Moscardelli SV: non ha tempo di incidere.

Vido 5:Ancora lontano parente del calciatore ammirato nelle ultime stagioni. Non sfrutta l’occasione concessagli da D’Angelo, pasticciando in fase di costruzione e non facendosi mai trovare pronto in area quando arrivano palloni interessanti. Dal 9 st’ Marconi 6: il suo ingresso ha il merito di scuotere il Pisa che per 20 minuti torna ad esprimersi su ottimi livelli. Spedisce di poco a lato l'unica palla gol nitida del suo secondo tempo.