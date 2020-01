Le pagelle del Pisa - Gori saracinesca, bene Gucher. Vido non brilla

© foto di Federico De Luca

Gori 7 - Salva la porta del Pisa in almeno cinque circostanze: serata molto positiva per l'estremo difensore nerazzurro, esente da colpe in occasione del gol di Coda.

Birindelli 6 - Fa il possibile sulla corsia di destra, cercando il più delle volte di contenere le spinte di Letizia e Viola: perde numerosi contrasti, ma non sfigura in maniera eccessiva.

Gucher 6.5 - Il ventottenne austriaco propizia l'autorete di Tuia con il destro al volo sul cross di Pinato, ma non solo: tante buone giocate per uno dei più esperti in campo.

Ingrosso 6 - Mantiene bene la posizione di centrale difensivo, anche perché le maggiori azioni del Benevento si sviluppano sulle fasce che a lui non "spettano". Tradito da un problema fisico ad inizio ripresa. (Dal 57' Verna 6 - Fa il minimo indispensabile, nulla di più e nulla di meno)

Lisi 6.5 - Scalda i guantoni di Montipò dopo appena cinque giri d'orologio. La sua serata prosegue con numerosi affondi e, di conseguenza, tanti uno contro uno ad altissima qualità con Maggio.

Pinato 6.5 - Uno dei migliori nel primo tempo del Pisa, dai suoi piedi nasce l'azione che ha portato all'autorete di Tuia. Anche per lui, come per Ingrosso, è fatale un problema fisico. (Dal 55' Soddimo 6.5 - Facendo ovviamente le dovute proporzioni visti i soli 35 minuti in campo, l'ex Cremonese dimostra tanta forza di volontà. Viene guidato da D'Angelo a bordocampo e alterna al meglio la fase offensiva, sfiorando il gol in due circostanze, con quella difensiva, specialmente dopo il rosso comminato a Siega)

Marin 5.5 - Ingenuo in qualche situazione, vedasi l'atterramento ai danni di Sau al 30' e il fallo su Improta al 90': in entrambe le occasioni, il Benevento ha sciupato malamente due calci di punizione dal limite. Oltre a questi due peccati di gioventù, anche diversi passaggi errati, specialmente nel secondo tempo.

Siega 5 - Paga a carissimo prezzo la mossa di Inzaghi di inserire Improta sulla sua zona di competenza. Riceve due ammonizioni per altrettanti falli sull'avversario nel giro di appena sette minuti e lascia il Pisa in inferiorità numerica contro la capolista e, soprattutto, in trasferta.

De Vitis 6 - Prova a sacrificarsi da difensore centrale, non trova mai la porta ma chiude lo specchio della propria in diverse occasioni.

Fabbro 6 - Spinge dalle parti di Caldirola, mandando spesso fuori giri il difensore avversario: Montipò, però, non si fa mai sorprendere dalle iniziative del numero 35.

Vido 5.5 - Tiene alto il pressing del Pisa, ma sul suo conto si vedono in maniera evidente i pochi minuti giocati nella precedente esperienza a Crotone. Poco brillante, in Toscana è atteso il suo riscatto. (Dal 76' Moscardelli 6 - Un solo guizzo personale, il solito guizzo del "bomber": Montipò non si spaventa)