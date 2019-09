Le pagelle del Pisa - Lisi, che sfortuna. Marconi è il re dei bomber

Gori 6 - Subisce tre gol, ma lo premiamo comunque con la sufficienza. Perché è autore di due grandi parate, un altro bell'intervento su Mancuso nel finale fuori area e tante uscite perfette. Ne sentiremo parlare, è certo.

Belli 5,5 - Gioca da terzino destro, più difensivo del solito, infatti un po' soffre le scorribande dal suo lato. I suoi cross invece sono sempre insidiosi.

Aya 6 - Spesso è lui a metterci una pezza, con la testa o col piede poco importa, fondamentale è prenderla. Questa la sua filosofia. E funziona.

Benedetti 6 - Bello l'assist per il gol del temporaneo pareggio a fine primo tempo. Importante anche con un paio di chiusure provvidenziali.

Lisi 5,5 - Non gioca male, anzi ci sarebbero da dire tante cose positive. Ma viene alla ribalta soprattutto per l'errore finale: spazza su Moreo, regala palla all'Empoli e così arriva il 2-1. Sfortunatissimo.

Marin 6 - Corre su ogni pallone, con grande determinazione, senza fermarsi. Tutti gli allenatori vorrebbero un soldato così nel proprio equipaggio.

Gucher 5,5 - Incide meno del solito, anche se fa sentire la sua esperienza nei momenti difficili. Avrebbe potuto far di più.

Di Quinzio 6 - Intraprendente fin dall'inizio, più volte ci prova da fuori area. Corre tanto, si sacrifica per la squadra. Dal 65' Ingrosso 6 - Gran salvataggio nel finale su Dezi in area di rigore: anche lui dà il suo contributo, ma non basta al Pisa.

Minesso 6 - Al ritorno dal primo minuto dopo l'infortunio, la sua prestazione è sufficiente. Fa quasi il falso 9 e se la cava tutto sommato bene. Dal 57' Pinato 5,5 - Un po' troppo irruente, prova a darsi da fare comunque.

Fabbro 6 - Cinquantadue minuti nel derby, così ha rotto il ghiaccio. Esordio in Serie B contro l'Empoli, una data da segnare questo 24 settembre 2019. E se fosse entrato quel tiro di prima parato miracolosamente da Brignoli nel primo tempo sarebbe stato davvero indimenticabile. Dal 53' Masucci 6,5 - Riposa per un tempo, poi entra e si mette in mostra specialmente per l'assist a Marconi nel finale.

Marconi 7,5 - Il capocanonniere del campionato si conferma tale. Una doppietta a 45 minuti di distanza che non basta al Pisa, ma lascia intendere che quest'anno per corona dei bomber c'è un pretendente in più. Legittimata la vetta.