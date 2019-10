Le pagelle del Pisa - Lisi incontenibile, magia per Di Quinzio

Davide Di Quinzio

© foto di Federico Gaetano

Gori 6 - Chiamato poche volte in causa, ma si dimostra sempre attento.

Belli 6 - Prova ordinata e precisa da parte del laterale, che argina bene i granata dal suo lato.

Ingrosso 6,5 - La fisicità di Djuric lo mette in difficoltà, ma riesce a disinnescare il gigante bosniaco costringendolo sempre spalle alla porta. Compie alcuni grandi interventi, facendosi trovare sempre al posto giusto.

Benedetti 6 - Ottima prova anche dell'altro centrale nerazzurro, che concede poco dal suo lato.

Lisi 7 - Prestazione altisonante da parte dell'esterno nerazzurro, motorino instancabile sulla sinistra. Da applausi il coast-to-coast che porta al raddoppio di Fabbro.

Verna 6,5 - Prova più di sostanza che di qualità da parte del numero 5, che recupera un'infinità di palloni.

De Vitis 6 - Il capitano offre una partita di grande intensità come di consueto, lottando e battagliando su ogni pallone. Nella ripresa spende intelligentemente il giallo, prima di lasciare il campo. Dal 65' Gucher 5,5 - Entra in campo in una fase di gioco favorevole ai granata, ma non riesce a mettere il necessario ordine in mediana.

Di Quinzio 7 - Dopo appena sei minuti dipinge su punizione una traiettoria imprendibile per Micai, aprendo le marcature. Grande inoltre il suo lavoro sulla corsia mancina, dove aiuta costantemente Lisi sia in avanti che in copertura. Dal 73' Marin 5,5 - Ingresso poco incisivo da parte del rumeno, che guadagna anche un'ammonizione evitabile.

Siega 6 - Si francobolla a Di Tacchio dall'inizio del match, proponendo una gara di grande sacrificio. Poco incisivo, però, negli ultimi venti metri. Dal 76' Aya 6 - Aiuta la retroguardia nello strenuo forcing finale granata.

Marconi 5,5 - Gara di sacrificio da parte del centravanti nerazzurro, che ripulisce diversi palloni in zona offensiva ma non riesce mai a rendersi pericoloso.

Fabbro 6,5 - Infaticabile l'attaccante ex Bassano, che trova il suo primo gol in B con un gran diagonale e corre per tre, guadagnando punizioni preziose che aiutano la squadra a salire. Nel secondo tempo ha però sul piede il pallone del tre a zero ma lo sciupa malamente calciando addosso a Micai.