Le pagelle del Pisa - Lisi si adopera, non decolla il tandem

Risultato finale: Pisa-Frosinone 0-0

Gori 6 - Porta a casa un clean sheet con il minimo sforzo. Graziato dal palo sul bel sinistro su punizione di Ciano, si distende sul destro debole di Beghetto. Per il resto, il Frosinone non riesce a chiamarlo in causa.

Birindelli 6 - Non corre pericoli finché resta in campo, anche perché la sua gara dura appena ventisei minuti: colpito al volto dal fuoco amico di Aya, che aveva provato ad allontanare il pallone, è costretto ad abbandonare il campo per l'infortunio ad un occhio. (Dal 28' Pinato 6 - Partecipa agli affondi, anche se è un po' frenetico nelle scelte).

Ingrosso 6,5 - Se Gori trascorre un pomeriggio di relativa tranquillità buona parte del merito è sua e di Aya. Vincente l'intesa con il parnter, di rado si fa sorprendere dalle infilate dei ciociari.

Aya 6,5 - Anche al netto di qualche limite evidente della difesa nerazzurra, riesce a coordinarsi bene con Ingrosso e a contenere l'onda d'urto dei Canarini. Mette ko Birindelli con una pallonata violentissima che obbliga il compagno a lasciare il campo.

Lisi 6,5 - Arma in più del Pisa in transizione. Non dà tregua a Paganini, e in più occasioni riesce a sfondare sulla sua corsia. Risultati rivedibili quando prova a concludere.

Marin 5,5 - Ha un'occasione nel primo tempo, ma vanifica tutto con un piattone che si perde sulle tribune dell'Arena Garibaldi. Sparisce per lunghi tratti e allo scadere viene ammonito per una manata su Paganini.

Gucher 6 - Giudizio che si divide tra il prezioso contributo in fase di non possesso e l'inconsistenza in palleggio. Tenendo conto di tutti i fattori, mette anche lui la firma in un risultato tutto sommato positivo per i toscani.

Siega 5,5 - Non è sempre puntuale nelle chiusure: Beghetto lo mette fuori causa con uno stop di petto in una delle occasioni più ghiotte per il Frosinone. Da registrare anche la mira in appoggio alla manovra.

Minesso 5 - Grande difficoltà a raccordare centrocampo e attacco per buona parte del primo tempo. Penalizzato da un canovaccio che lascia pochissimo spazio all'estro e alla fantasia. (Dall'92' Di Quinzio s.v.).

Masucci 5,5 - Si sbatte, anche se le occasioni in cui riesce a pungere sono più episodiche che frutto di azioni corali. In chiusura di primo tempo trova un'ottima torre per Fabbro, che non ci arriva per un soffio.

Fabbro 5 - Nel disperato tentativo di prendere il tempo ad Ariaudo calcola male le distanze e travolge in pieno Bardi. Colpo che costa caro al portiere del Frosinone, costretto ad uscire qualche minuto più tardi. Non lega con Masucci ed esce a venti minuti dal novantesimo. (Dal 71' Moscardelli 5,5 - Un colpo di testa debole, poi più nulla).